Определился победитель азербайджанской дуэли в Лиге Чемпионов

Стартовала стадия плей-офф Лиги чемпионов по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в 1/8 финала состоялся поединок между азербайджанскими командами.

В рамках турнире встретились представляющие нашу страну «Бирбаша Баку» и «АзНур». Игра состоялась сегодня. «Бирбаша Баку» победил с минимальным счетом 1:0. Победитель пары в 1/4 финала встретится с сильнейшим дуэтом «Вилла Марк» (Болгария) – «Нова Вита Таргу» (Румыния).

Мини-футбол: Лига Чемпионов

1/8 финала

7 сентября

15:30. «Бирбаша Баку» – «АзНур» – 1:0

Гол: Эмиль Мамедов, 36.

Отметим, что оба наших представителя завершили групповой этап непобежденными. «Бирбаша Баку» занял второе место в группе Е с 5 очками, а «АзНур» занял третье место в группе С с таким же количеством баллов.

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