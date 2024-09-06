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"Не надо критиковать сборную"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Сентября 2024 17:15
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"Не надо критиковать сборную"

«У нас были большие надежды».

Об этом İdman.biz заявил бывший вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал матч между Азербайджаном и Швецией (1:3), прошедший в Баку в рамках первого тура Лиги наций. Садыгов отметил, что хоть наша сборная и проиграла, она играла в открытый футбол, не боясь соперника:

«В открытом футболе нужна сбалансированная игра. Здесь предстоит играть в одном стиле и быть точным как в атаке, так и в защите. Хотя мы были агрессивны в атаке и создали много эпизодов, нам удалось реализовать только один из них. Однако соперник воспользовался ситуацией по максимуму и забил 3 мяча в наши ворота. Эта игра показала, что члены команды постарались показать себя с лучшей стороны. Даже когда мы проигрывали, наша команда не чувствовала себя обескураженной и продолжала бороться. Наши игроки собрались при счете 0:3 и отыграли один мяч».

По его словам, не стоит винить сборную, потому что это первая игра:

«Они сделали все, что могли. Они короткое время тренировались с новым главным тренером Фернанду Сантушем. В плане игры чувствовались новые линии. Изменения были заметны. За короткое время сразу ничего не бывает. Сегодня Лига наций знакомится с футболистами Сантуша. Основная работа начнется после этих игр. В команде также понимают, что болельщики возлагают на нее большие надежды».

Отметим, что следующая встреча нашей команды состоится против сборной Словакии 8 сентября на футбольной арене Кошице.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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