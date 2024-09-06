Сборная Азербайджана забивает в пяти матчах подряд

Сборная Азербайджана по футболу довела серию своих голевых матчей до пяти.

Как передает İdman.biz, встреча Лиги наций со Швецией, проигранная в Баку со счетом 1:3, позволила команде пополнить свой список результативных игр. Серия началась в марте этого года, когда наши футболисты обыграли Монголию в товарищеском матче (1:0), а затем продолжилась в контрольном поединке с Болгарией (1:1).

Далее последовало поражение в товарищеском поединке от Албании (1:3), победа над Казахстаном (3:2) и старт в Лиге наций против Швеции (1:3).

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