Когда восстановится Бахлул Мустафазаде?

Футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде не сможет играть минимум неделю.

Об этом İdman.biz сообщил пресс-секретарь "Карабаха" Анар Гаджиев.

Он отметил, что 27-летний защитник вчера получил травму в матче против сборной Швеции в Баку в рамках Лиги наций:

"У футболиста проблема с ногой. По этой причине он не сможет тренироваться и играть в течение 1 недели. Что касается состояния Бахлула, то врачи решили, чтобы он определенное время не участвовал в тренировках"

Отметим, что матч Азербайджан-Швеция, прошедший на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 1:3.

Банучичек Гусейнли

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