Контуры новой игры и позитив в атаке. Послесловие к матчу со Швецией

Сборная Азербайджана по футболу погружается в атмосферу Лиги наций. После встречи со шведами в Баку, проигранной со счетом 1:3, она отправляется в Словакию, где 8 сентября сыграет с национальной командой этой страны. И там все начнется с чистого листа.

Как передает İdman.biz, в целом, наши футболисты показали неплохой футбол против Швеции, и не хромай реализация, то могли бы забивать в обоих таймах. Конечно же, спорт не терпит сослагательного наклонения и ответ на вопрос: «Что было бы, забей Рамиль Шейдаев пенальти?», мы уже не получим.

Как известно, штатным пенальтистом является Эмин Махмудов, но когда нападающий попросил пробить, капитан не усмотрел в этом никакой проблемы. И это действительно эпизод, который может произойти в каждом матче. Хотя Рамиль не использовал шанс, катастрофы из этого делать не стоит, остается сосредоточиться на подготовке к ближайшему поединку.

Фернанду Сантуш после матча дал понять, что доволен действиями атаки. В самом деле, моментов было создано предостаточно и если бы не впечатляющая игра Виктора Йоханссена, продемонстрировавшего чудеса реакции, в том числе при ударах в упор, шведы могли бы начать с центра поля как минимум трижды. При этом обращает внимание вариативность переднего края, где на острие оказывались не только Шейдаев с Ренатом Дадашевым, но и Торал Байрамов. Ренат, к слову, выдал один из своих лучших матчей: заработал пенальти, забил сам, угодил в перекладину.

Определенно есть проблемы в защите, что и показал матч со шведами. Причем, оборона «посыпалась» именно в тот момент, когда казалось, что успешно справляется с натиском соперника. В этом смысле 15-минутный отрезок второго тайма, в который и уместились три скандинавских гола, оказался полностью провален. К тому же, нередко голкипер Мехти Джаннатов предпочитал сильно выбивать мяч от ворот, порой, достаточно неточно. И это обстоятельство также вызвало нарекания португальского специалиста.

Что касается игры в полузащите, то мяч в центре поля, как правило, не задерживался. Если шведы еще пытались иногда проводить позиционные атаки, то хозяева поля старались как можно быстрее перевести мяч в атаку. Ход событий показал, что такая тактика вполне оправдана, но над вариативностью в действиях средней линии еще предстоит поработать.

И, наверное, главный вывод, который можно сделать по матчу со Швецией. С такими соперниками наша команда вполне может играть. И в Словакии коллектив может дать бой и побороться за очки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz