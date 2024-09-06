Лига чемпионов: "АзНур" и "Бирбаша Баку" проведут последние игры в группе

Сегодня завершится борьба в групповом этапе Лиги чемпионов по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй день «Бирбаша Баку» и «АзНур» проведут по две игры.
В соревновании, проходящем в Варшаве (Польша), «АзНур», попавший в группу С и в первом матче одолевший французский клуб «Пиопио» со счетом 2:1, встретится с «Галпортом» (Польша) и «Андезитом» (Украина).
Чемпион Азербайджана, обосновавшийся в группе Е, «Бирбаша Баку» сыграл вничью с испанским клубом «Малага» со счетом 2:2. Им предстоит встретиться с «Ливорно» (Италия) и «Брно» (Чехия).
Мини-футбол: Лига Чемпионов
Групповой этап
6 сентября
Группа С
12:00 «Галпорт» (Польша) – «АзНур»
19:00. «АзНур» - «Андезит» (Украина)
Группа Е
14:00. «Ливорно» (Италия) – «Бирбаша Баку»
21:00. «Бирбаша Баку» – «Брно» (Чехия)
İdman.biz