6 Сентября 2024
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Наша сборная ждет второй победы

Азербайджанский футбол
Новости
6 Сентября 2024 09:43
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Наша сборная ждет второй победы

Сегодня Азербайджан будет гостем Люксембурга в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу U21.

Как сообщает İdman.biz, матч, который пройдет на стадионе «Эмиль Майриш», расположенном в городе Эш-сюр-Альцетт, будет обслуживаться командой судей из Швейцарии.

Команда Самира Алиева с 3 очками занимает последнее место в группе F. Наша сборная хочет обыграть хозяев и обогнать их.

Чемпионат Европы
6 сентября
Люксембург U-21 - Азербайджан U-21
Судья: Дезир Грюнбахер
Помощники судьи: Маттиас Сбрисса, Гийом Мэр
Четвертый судья: Аноген Канагасингам
Эмиль Майриш. 21:30

Отметим, что в других играх группы Украина бросит вызов Сербии, а Северная Ирландия сыграет против Англии.

İdman.biz

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