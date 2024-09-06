Наша сборная ждет второй победы

Сегодня Азербайджан будет гостем Люксембурга в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу U21.

Как сообщает İdman.biz, матч, который пройдет на стадионе «Эмиль Майриш», расположенном в городе Эш-сюр-Альцетт, будет обслуживаться командой судей из Швейцарии.

Команда Самира Алиева с 3 очками занимает последнее место в группе F. Наша сборная хочет обыграть хозяев и обогнать их.

Чемпионат Европы

6 сентября

Люксембург U-21 - Азербайджан U-21

Судья: Дезир Грюнбахер

Помощники судьи: Маттиас Сбрисса, Гийом Мэр

Четвертый судья: Аноген Канагасингам

Эмиль Майриш. 21:30

Отметим, что в других играх группы Украина бросит вызов Сербии, а Северная Ирландия сыграет против Англии.

İdman.biz