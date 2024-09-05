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Незабитый пенальти и голевой дождь второго тайма: Азербайджан начал Лигу наций

Азербайджанский футбол
Аналитика
5 Сентября 2024 22:08
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Незабитый пенальти и голевой дождь второго тайма: Азербайджан начал Лигу наций

Сборная Азербайджана по футболу начала Лигу наций с домашнего поражения от Швеции со счетом 1:3. Все голы были забиты во втором тайме.

Как сообщает İdman.biz, встреча оставила неоднозначное впечатление. И по первым минутам даже показалось, что прошлогодний матч с соперником продолжается. Хозяева были активны в атаке, а едва ли не первый опасный выпад по флангу Рамиля Шейдаева привел к убойному моменту, где после серии ударов и отскоков голкипер Виктор Йоханссен каким-то невероятным образом отбил удар в упор Торала Байрамова.

Впрочем, такие моменты у шведских ворот случались крайне редко, тогда как гости вели игру, чередовали атаки через фланги и центр и действовали довольно разнообразно. Особенно активен был Эланга в паре с Александром Исаком, а на острие атаки действовал Дьекереш. Тогда как у нашей команды мало что получалось, мяч не держался, а контратакующие вылазки ни к чему серьезному не приводили.

И все-таки, в самой концовке первого тайма у хозяев появился прекрасный шанс выйти вперед после того, как в штрафной снесли Рената Дадашова. Но Шейдаев с 11-метрового пробил насколько слабо и бесхитростно, что мяч оказался легкой добычей Йоханссена.

Казалось, второй тайм начнется под диктовку гостей, но поначалу смотрелась лучше наша команда. Пошли и угловые, а в одном из эпизодов близок к голу был Торал Байрамов.

Но на 65-й минуте сборная Азербайджана все же пропустила, когда фланговую передачу Дьекереша успешно замкнул Исак, оформивший затем и дубль. Игра подопечных Фернанду Сантуша полностью разладилась, а в концовке они были наказаны и пенальти, который реализовал Дьекереш.

Впрочем, после пропущенного гола хозяева активизировались и смогли отыграть один мяч: Ренат Дадашев замкнул навес Торала Байрамова. Еще через пару минут его удар сотряс перекладину, так что можно говорить о том, что концовка осталась за нами.

Да, дебют португальского специалиста в Азербайджане ознаменовался поражением, но в целом были отдельные позитивные моменты.

Теперь коллектив ждет гостевой матч против Словакии 8 сентября.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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