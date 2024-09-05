5 Сентября 2024
RU

Юнис Гусейнов: "Мы должны бороться до конца все 90 минут"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 17:40
25
Юнис Гусейнов: "Мы должны бороться до конца все 90 минут"

«В сегодняшней игре наши футболисты будут больше хотеть победить».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал предстоящую игру нашей команды против Швеции в первом туре Лиги наций. Опытный специалист отметил, что сегодня наша сборная должна быть более ответственной в домашней игре:

«Думаю, что сегодня наши игроки будут играть с высокой мотивацией. Это будет первая игра нашей сборной с новым главным тренером. По этой причине нас очень интересует, как будет построена игра с тактической точки зрения. Все можно обсудить после встречи. Комментировать подробно заранее сложно. Думаю, наша команда будет играть в более атакующем стиле. Конечно, я желаю успехов нашей сборной. Если наши игроки будут сплочены на поле, то смогут добиться хороших результатов. Мы должны бороться до конца все 90 минут. Мы должны показать на поле все, что нужно для победы».

Отметим, что матч Азербайджан - Швеция пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 20:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана
15:50
Азербайджанский футбол

Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана

26-летний футболист в новом сезоне отличился уже 7 раз в 4 матчах, а его клуб на вершине турнирной таблицы
"Сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции"
15:14
Азербайджанский футбол

"Сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции"

"Его успех в первой игре вселит уверенность в игроков"
"Мы сделаем для этого все возможное"
14:07
Азербайджанский футбол

"Мы сделаем для этого все возможное"

"Этот матч стал очень хорошим опытом для наших игроков"
Бывший игрок "Рубина" и "Нефтчи" в "Габале"
13:25
Азербайджанский футбол

Бывший игрок "Рубина" и "Нефтчи" в "Габале"

С 21-летним защитником подписан контракт сроком 1+1 год
Наказание за нарушение протокола
13:24
Азербайджанский футбол

Наказание за нарушение протокола

Представителей регионов оштрафовали на 400 манатов
АФФА наказала эти клубы Премьер-лиги
12:56
Азербайджанский футбол

АФФА наказала эти клубы Премьер-лиги

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20