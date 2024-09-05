Юнис Гусейнов: "Мы должны бороться до конца все 90 минут"

«В сегодняшней игре наши футболисты будут больше хотеть победить».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал предстоящую игру нашей команды против Швеции в первом туре Лиги наций. Опытный специалист отметил, что сегодня наша сборная должна быть более ответственной в домашней игре:

«Думаю, что сегодня наши игроки будут играть с высокой мотивацией. Это будет первая игра нашей сборной с новым главным тренером. По этой причине нас очень интересует, как будет построена игра с тактической точки зрения. Все можно обсудить после встречи. Комментировать подробно заранее сложно. Думаю, наша команда будет играть в более атакующем стиле. Конечно, я желаю успехов нашей сборной. Если наши игроки будут сплочены на поле, то смогут добиться хороших результатов. Мы должны бороться до конца все 90 минут. Мы должны показать на поле все, что нужно для победы».

Отметим, что матч Азербайджан - Швеция пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 20:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz