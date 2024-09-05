«Желаю успехов нашей сборной и новому тренерскому штабу. Мы находимся в сложной группе. Встречались со всеми соперниками и одержали победу над каждым. В этом плане сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции. Они выйдут на игру, чтобы победить».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, комментируя предстоящую игру нашей команды против Швеции в первом туре Лиги наций.

Опытный специалист заявил, что верит в нашу команду:

«Хочу, чтобы наша сборная добилась успеха. Главный тренер новый. Его успех в первой игре вселит уверенность в игроков. Когда я был тренером, мы выиграли у Швеции. Это футбол. Это снова может повториться. Если наша сборная уже побеждала, то может сделать это снова. Уровень мастерства соперника может быть выше, но главный вопрос здесь в том, насколько наша команда будет мотивирована, проявит настойчивость и будет желать победы больше, чем соперник».

Асадов также рассказал о том, какой стиль игры может предпочесть Фернанду Сантуш:

«Поскольку я не в сборной, то не могу сказать, какой стиль игры они предпочтут. Сборы обычно бывают кратковременными. Всегда требуется некоторое время, чтобы привить определенную философию игры. Поэтому я не могу сказать, в каком стиле будет играть команда Фернанду Сантуша. Трудно сказать, что будет чувствоваться след, который я оставил в сборной. В последних 4-х матчах я старался заставить нашу команду играть более агрессивно. Пусть она оказывает давление на соперника в 1-й зоне, строит широкие атаки. Вот так мы играли. Но теперь есть разница от конкурента к конкуренту. С этой точки зрения Сантуш посмотрит на соперника и примет свое решение. У Швеции также новый тренер. Думаю, он выберет подходящий стиль игры».

Отметим, что матч Азербайджан - Швеция пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 20:00.

Эмин Ага

İdman.biz