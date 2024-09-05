5 Сентября 2024
RU

"Сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 15:14
28
"Сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции"

«Желаю успехов нашей сборной и новому тренерскому штабу. Мы находимся в сложной группе. Встречались со всеми соперниками и одержали победу над каждым. В этом плане сегодняшний матч может стать реваншем для Швеции. Они выйдут на игру, чтобы победить».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, комментируя предстоящую игру нашей команды против Швеции в первом туре Лиги наций.

Опытный специалист заявил, что верит в нашу команду:

«Хочу, чтобы наша сборная добилась успеха. Главный тренер новый. Его успех в первой игре вселит уверенность в игроков. Когда я был тренером, мы выиграли у Швеции. Это футбол. Это снова может повториться. Если наша сборная уже побеждала, то может сделать это снова. Уровень мастерства соперника может быть выше, но главный вопрос здесь в том, насколько наша команда будет мотивирована, проявит настойчивость и будет желать победы больше, чем соперник».

Асадов также рассказал о том, какой стиль игры может предпочесть Фернанду Сантуш:

«Поскольку я не в сборной, то не могу сказать, какой стиль игры они предпочтут. Сборы обычно бывают кратковременными. Всегда требуется некоторое время, чтобы привить определенную философию игры. Поэтому я не могу сказать, в каком стиле будет играть команда Фернанду Сантуша. Трудно сказать, что будет чувствоваться след, который я оставил в сборной. В последних 4-х матчах я старался заставить нашу команду играть более агрессивно. Пусть она оказывает давление на соперника в 1-й зоне, строит широкие атаки. Вот так мы играли. Но теперь есть разница от конкурента к конкуренту. С этой точки зрения Сантуш посмотрит на соперника и примет свое решение. У Швеции также новый тренер. Думаю, он выберет подходящий стиль игры».

Отметим, что матч Азербайджан - Швеция пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 20:00.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана
15:50
Азербайджанский футбол

Лучший бомбардир чемпионата Португалии против сборной Азербайджана

26-летний футболист в новом сезоне отличился уже 7 раз в 4 матчах, а его клуб на вершине турнирной таблицы
"Мы сделаем для этого все возможное"
14:07
Азербайджанский футбол

"Мы сделаем для этого все возможное"

"Этот матч стал очень хорошим опытом для наших игроков"
Бывший игрок "Рубина" и "Нефтчи" в "Габале"
13:25
Азербайджанский футбол

Бывший игрок "Рубина" и "Нефтчи" в "Габале"

С 21-летним защитником подписан контракт сроком 1+1 год
Наказание за нарушение протокола
13:24
Азербайджанский футбол

Наказание за нарушение протокола

Представителей регионов оштрафовали на 400 манатов
АФФА наказала эти клубы Премьер-лиги
12:56
Азербайджанский футбол

АФФА наказала эти клубы Премьер-лиги

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА
Лучший бомбардир сборной Азербайджана в 2024 году
12:42
Азербайджанский футбол

Лучший бомбардир сборной Азербайджана в 2024 году

Сегодняшний матч будет 5-м для сборной Азербайджана по футболу в текущем году

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20