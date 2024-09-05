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"Мы сделаем для этого все возможное"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 14:07
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"Мы сделаем для этого все возможное"

«Санкт-Пёльтен» - сильная команда, состоящая из высококлассных игроков».

Об этом заявил İdman.biz главный тренер женской команды «Нефтчи» Сиясет Аскеров.

Он прокомментировал игру, в которой они проиграли австрийскому "Санкт-Пельтену" со счетом 0:5 в первом туре Лиги чемпионов УЕФА.
Наставник рассказал, что австрийский представитель в прошлом сезоне вышел в групповой этап Лиги чемпионов:

«Поэтому мы знали, что нам будет сложно. Более того, это была наша первая игра на столь престижном турнире. Первые игры всегда трудны. Мы хорошо начали матч, но голы, возникшие из-за ошибок, которые мы допустили подряд, плохо сказались на нашей игре. Да, мы проиграли, но этот матч стал очень хорошим опытом для наших игроков».

Он также рассказал об игре, которую они проведут против следующего соперника - грузинского клуба "Ланчхути":

«Мы хотим выиграть этот матч и заработать рейтинговые очки для нашей команды и страны. Мы сделаем для этого все возможное».

Отметим, что «Нефтчи» 7 сентября встретится с «Ланчхути».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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