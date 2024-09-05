АФФА наказала эти клубы Премьер-лиги

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании были приняты решения по событиям V тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Араз-Нахчыван" оштрафован на 700 манатов за то, что 5 игроков команды получили желтые карточки в матче с "Сумгаитом".

После матча «Шамахы» - «Нефтчи» на поле вышло постороннее лицо. За это «Шамахы» оштрафован на 800 манатов.

За выход постороннего лица на поле после окончания матча «Кяпаз» - «Сабах» гянджинский клуб оштрафован на 800 манатов.

"Зире" получил предупреждение за то, что во время матча с "Карабахом" болельщики клуба на 29-й минуте выкрикивали массовые оскорбления в адрес команды-соперника. Это произошло впервые в нынешнем сезоне.

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