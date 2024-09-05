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Эльмар Бахшиев: "Эта встреча будет полезна для обеих сторон"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 12:10
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Эльмар Бахшиев: "Эта встреча будет полезна для обеих сторон"

«Мы приняли это решение с согласия обеих команд».

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Он рассказал о товарищеском матче, который они проведут с «Сумгаитом». Наставник отметил, что обе стороны были готовы сыграть этот матч:

«Мы хотели воспользоваться перерывом в Премьер-лиге Азербайджана из-за игр Лиги наций УЕФА. Я думаю, что такие игры повышают опыт игроков и динамику игры. В результате товарищеских матчей команды лучше общаются друг с другом во время игр и держатся в ритме игры. На мой взгляд, этот матч будет полезен обеим командам».

Отметим, что матч между «Араз-Нахчыван» и «Сумгаитом» состоится 7 сентября на «Капитал Банк Арене». О времени начала игры будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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