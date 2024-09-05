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Соперник Азербайджана проиграл в предыдущих двух матчах

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 11:12
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Соперник Азербайджана проиграл в предыдущих двух матчах

Сборная Швеции по футболу прибыла в Баку с двумя поражениями в своих предыдущих двух матчах.

İdman.biz сообщает, что в июне текущего года шведы в гостях уступили Дании со счетом 1:2 и дома Сербии - 0:3.

Интересно, что антирекорд Швеции состоит из 6 проигранных подряд матчей и состоялся в далеких 1908-1909 годах.

Продолжится ли нынешняя неудачная серия Швеции станет известно сегодня вечером.

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Азербайджан - Швеция состоится сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.

İdman.biz

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