«Нашу сборную ждет тяжелая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал игру, в которой сборная Азербайджана встретится со Швецией в рамках Лиги наций.

По словам Султанова, неизвестно, кого главный тренер нашей сборной Фернанду Сантуш выпустит играть в основном составе и какую тактику будет использовать:

«Потому что это будет первое испытание нашего нового главного тренера со сборной. Поэтому говорить о матче немного сложно. По качеству игроков в командах, с которыми Сантуш работал до сих пор, он был тренером, показывавшим атакующий и зрелищный футбол. Это было возможно благодаря игрокам. На данный момент в нашей команде нет таких качественных игроков, поэтому они будут играть в оборонительный футбол. Мы будем играть в закрытый футбол и пытаться поймать соперника на контратаках».

По его словам, поскольку ранее мы победили шведов в домашнем матче, соперник попытается взять у нас реванш:

«Считаю, что необходимо играть в умный футбол. Не стоит подпускать соперника близко к нашим воротам и не надо создавать возможности для использования им стандартных ситуаций. Нежелательно получать много фолов. Такие страны хорошо используют стандартные ситуации. Поскольку это первая игра, игроки еще не до конца понимают, чего хочет главный тренер. С этой точки зрения будет сложно. В любом случае, я желаю успехов нашей сборной».

Отметим, что матч Азербайджан-Швеция состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в 20:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz