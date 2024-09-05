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5-й матч против шведов

Азербайджанский футбол
Новости
5 Сентября 2024 09:56
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5-й матч против шведов

Сегодняшний матч со сборной Швеции будет 5-й игрой азербайджанской команды против этого соперника.

İdman.biz сообщает, что команды ранее встречались в рамках отборочных турниров ЧМ-2002 и ЧЕ-2024. Прошлогодний ноябрьский матч завершился крупной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0 (голы: Эмин Махмудов - 2, Ренат Дадашов - 1), а в остальных трех играх победили шведы.

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Азербайджан – Швеция состоится сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнётся в 20:00.

İdman.biz

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