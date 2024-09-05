5 Сентября 2024
RU

Будет ли новый шведский разгром?

Азербайджанский футбол
Аналитика
5 Сентября 2024 09:00
25
Будет ли новый шведский разгром?

Сегодня сборная Азербайджана по футболу начнет Лигу наций. В первом туре она на своем поле сыграет против Швеции, которую в минувшем отборочном турнире чемпионата Европы разгромила в Баку со счетом 0:3. Что является хорошим знаком для нашей команды перед началом кампании.

Как передает İdman.biz, хозяева поля открывают новую главу, которая связана, в том числе, и с именем нового главного тренера. Знаменитый Фернанду Сантуш, сделавший себе имя во главе сборной Португалии, проведет свой первый официальный матч на новом месте работы. Пока сложно сказать, насколько продуктивной окажется его работа, но чудес, конечно же, никто не ждет. Другое дело - игра команды, которая хорошо смотрелась в минувшей квалификации и билась дома на равных с Бельгией и Австрией, обыгрывая шведов.

Как будет на этот раз сценарий матча на Республиканском стадионе им.Т.Бахрамова сказать достаточно сложно. В отличие от Джанни Де Бьязи, Сантуш только знакомится с азербайджанским футболом. И если у итальянца костяк был наигран, то у португальца наверняка есть свои мысли по составу. Да и на предматчевой пресс-конференции наставник был далек от конкретики, поэтому остается лишь гадать, каким будет состав против Швеции.

Конечно же, скандинавы не забыли бакинское поражение. Минувшей отбор вообще сложился для команды крайне неудачно - из группы выйти не получилось, а после квалификации произошли изменения на тренерском мостике. Шведов возглавил известный в прошлом датский нападающий Йон-Даль Томассон. Словом, гости прибыли с большими надеждами и постараются сыграть первым номером. Тем более что доступны лидеры команды - Александр Исак и Деян Кулусевски.

Безусловно, азербайджанские футболисты также будут искать счастья в атаке. Рамиль Шейдаев и Ренат Дадашев могут стать первым выбором, хотя, конечно же, надо будет соблюдать игровой баланс, не забывая об обороне. Интересно посмотреть в деле и Эмина Махмудова, забившего шведам с центра поля.

Если же в целом оценивать дивизион С в Лиге наций, то сборная Азербайджана попала к старым знакомым. Ей также предстоит сыграть со Словакией и Эстонией, причем, встреча в Кошице состоится уже 8 сентября. А это значит, что команде нужна и хорошая скамейка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

5-й матч против шведов
09:56
Азербайджанский футбол

5-й матч против шведов

Прошлогодний ноябрьский матч завершился крупной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0
Первое испытание Азербайджана в Лиге Наций
09:28
Азербайджанский футбол

Первое испытание Азербайджана в Лиге Наций

Наша команда встретится со Швецией в Баку
Очередной трансфер "Сумгаита"
09:21
Азербайджанский футбол

Очередной трансфер "Сумгаита"

Соглашение между сторонами рассчитано на 1+1 год
Лига чемпионов: "Нефтчи" проиграл
4 Сентября 20:13
Азербайджанский футбол

Лига чемпионов: "Нефтчи" проиграл

Встреча прошла в Цхалтубо, Грузия
Из "Галатасарая" - в стан соперника "Карабаха"
4 Сентября 18:47
Футбол

Из "Галатасарая" - в стан соперника "Карабаха"

Португальский полузащитник покинул «Галатасарай»
Йон-Даль Томассон: "Нас ждет серьезная игра"
4 Сентября 18:42
Футбол

Йон-Даль Томассон: "Нас ждет серьезная игра"

"Наша главная цель – играть в атакующий футбол"

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе