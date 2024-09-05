Будет ли новый шведский разгром?

Сегодня сборная Азербайджана по футболу начнет Лигу наций. В первом туре она на своем поле сыграет против Швеции, которую в минувшем отборочном турнире чемпионата Европы разгромила в Баку со счетом 0:3. Что является хорошим знаком для нашей команды перед началом кампании.

Как передает İdman.biz, хозяева поля открывают новую главу, которая связана, в том числе, и с именем нового главного тренера. Знаменитый Фернанду Сантуш, сделавший себе имя во главе сборной Португалии, проведет свой первый официальный матч на новом месте работы. Пока сложно сказать, насколько продуктивной окажется его работа, но чудес, конечно же, никто не ждет. Другое дело - игра команды, которая хорошо смотрелась в минувшей квалификации и билась дома на равных с Бельгией и Австрией, обыгрывая шведов.

Как будет на этот раз сценарий матча на Республиканском стадионе им.Т.Бахрамова сказать достаточно сложно. В отличие от Джанни Де Бьязи, Сантуш только знакомится с азербайджанским футболом. И если у итальянца костяк был наигран, то у португальца наверняка есть свои мысли по составу. Да и на предматчевой пресс-конференции наставник был далек от конкретики, поэтому остается лишь гадать, каким будет состав против Швеции.

Конечно же, скандинавы не забыли бакинское поражение. Минувшей отбор вообще сложился для команды крайне неудачно - из группы выйти не получилось, а после квалификации произошли изменения на тренерском мостике. Шведов возглавил известный в прошлом датский нападающий Йон-Даль Томассон. Словом, гости прибыли с большими надеждами и постараются сыграть первым номером. Тем более что доступны лидеры команды - Александр Исак и Деян Кулусевски.

Безусловно, азербайджанские футболисты также будут искать счастья в атаке. Рамиль Шейдаев и Ренат Дадашев могут стать первым выбором, хотя, конечно же, надо будет соблюдать игровой баланс, не забывая об обороне. Интересно посмотреть в деле и Эмина Махмудова, забившего шведам с центра поля.

Если же в целом оценивать дивизион С в Лиге наций, то сборная Азербайджана попала к старым знакомым. Ей также предстоит сыграть со Словакией и Эстонией, причем, встреча в Кошице состоится уже 8 сентября. А это значит, что команде нужна и хорошая скамейка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz