В 17 лет стал чемпионом, в Гяндже с командой победил "Арарат"

Если бы старший из братьев Намазовых, покойный Хафиз Намазов, был жив, сегодня он отметил бы свое 80-летие.

İdman.biz сообщает, что он родился 4 сентября 1944 года в Баку. В 1961 году - в 17 лет он выиграл VII Всесоюзную Спартакиаду в составе сборной школьников Азербайджана, в состав которой входили впоследствии известные футболисты Вячеслав Шехов и Николай Богданов.

В 1965 году Хафиз, забивший единственный гол команды в матче против местного «Динамо» в Гяндже со счетом 1:3, в следующем сезоне стал выступать за представителя Гянджи.

В 1968 году вместе с «Динамо», предшественником «Кяпаза», он поднялся в Высшую лигу СССР. Он был одним из основных защитников команды и носил футболку под номером 2.

Он получил 2 желтые карточки в 20 играх, сыгранных в составе команды, в том числе в матчах, где они выиграли у таких соперников, как «Арарат» (1:0) и ЦСКА (1:0).

Затем некоторое время играл в Казахстане: в начале 1970-х годов играл в команде «Алатау» города Джамбула. Он является предшественником клуба «Тараз», ставшего чемпионом Казахстана в 1996 году. Интересно, что знаменитый Курбан Бердыев, который сейчас тренирует "Туран Товуз", также начинал свою тренерскую карьеру в этой команде.

После завершения футбольной карьеры Хафиз Намазов занялся тренерской деятельностью, а в середине 1970-х годов тренировал лянкяранский «Хазар». Он также работал в «Футбольной школе молодежи», известной как «ФШМ».

Позже, как представитель АФФА, он был назначен на игры национального чемпионата Азербайджана. Он умер в 2005 году.

Следует отметить, что Асаф более известен среди братьев Намазовых: когда-то он был одним из ведущих защитников «Нефтчи» и был включен в олимпийскую сборную СССР. Асиф Намазов известен больше как судья.

Расим Мовсумзаде

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