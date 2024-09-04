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"Мы постараемся вернуть некоторые воспоминания, чтобы они нас воодушевили и подтолкнули к победе"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Сентября 2024 16:04
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"Мы постараемся вернуть некоторые воспоминания, чтобы они нас воодушевили и подтолкнули к победе"

"Мы постараемся вернуть некоторые воспоминания, чтобы они нас воодушевили и подтолкнули к победе. Мы обязательно должны выиграть нашу группу".

Как сообщает İdman.biz, об этом шведской прессе заявил полузащитник сборной Маттиас Сванберг перед матчем с Азербайджаном в Лиге наций УЕФА.

25-летний игрок «Вольфсбурга» был в стартовом составе сборной Швеции, когда они проиграли азербайджанской команде со счетом 0:3 в ноябре прошлого года в Баку.

Сванберг, который вернулся в состав после операции на плече, говорит, что игра сборной под руководством тренера Йона Даля Томассона заключается в контроле матча и атаке.

Напомним, что матч Азербайджан - Швеция состоится 5 сентября в Баку.

İdman.biz

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