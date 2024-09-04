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Первое испытание "Нефтчи" в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
4 Сентября 2024 09:51
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Первое испытание "Нефтчи" в Лиге чемпионов

Сегодня женский футбольный клуб «Нефтчи» стартует в Лиге чемпионов УЕФА, в которой впервые будет представлять нашу страну.

Как сообщает İdman.biz, первым соперником команды Сиясета Аскерова в 1-м квалификационном раунде станет австрийский клуб «Санкт-Пёльтен».

Встреча пройдет в Цхалтубо, Грузия.

Лига чемпионов УЕФА (жен)

I квалификационный раунд
4 сентября
«Санкт-Пёльтен» - «Нефтчи»
Судья: Елена Кумер (Хорватия)
Помощники судьи: Санья Родьяк-Каршич (Хорватия), Франческо Ди Монте (Италия)
Четвертый судья: Мария Маротта (Италия)
Цхалтубо Технический Центр, Цхалтубо (Грузия). 18:00

Отметим, что другими соперниками группы, в которой находится «Нефтчи», являются «Влажния» из Албании и «Ланчхути» из Грузии.

İdman.biz

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