Первое испытание "Нефтчи" в Лиге чемпионов

Сегодня женский футбольный клуб «Нефтчи» стартует в Лиге чемпионов УЕФА, в которой впервые будет представлять нашу страну.
Как сообщает İdman.biz, первым соперником команды Сиясета Аскерова в 1-м квалификационном раунде станет австрийский клуб «Санкт-Пёльтен».
Встреча пройдет в Цхалтубо, Грузия.
Лига чемпионов УЕФА (жен)
I квалификационный раунд
4 сентября
«Санкт-Пёльтен» - «Нефтчи»
Судья: Елена Кумер (Хорватия)
Помощники судьи: Санья Родьяк-Каршич (Хорватия), Франческо Ди Монте (Италия)
Четвертый судья: Мария Маротта (Италия)
Цхалтубо Технический Центр, Цхалтубо (Грузия). 18:00
Отметим, что другими соперниками группы, в которой находится «Нефтчи», являются «Влажния» из Албании и «Ланчхути» из Грузии.
İdman.biz