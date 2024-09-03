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Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
3 Сентября 2024 18:03
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Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

Четвертый турнир Лиги наций УЕФА стартует 5 сентября. Групповой этап турнира продлится до 19 ноября, а затем плей-офф пройдёт в 2025 и даже 2026 году.

Как сообщает İdman.biz, хотя сборная Азербайджана начала соревнования в Лиге наций УЕФА в лиге D, затем она перешла в расширенную лигу C и в третий раз подряд попробует здесь свои силы. В предыдущих соревнованиях наша команда не смогла ни выиграть группу, ни занять последнее место: дважды она была 2-й в своей группе, а один раз довольствовалась 3-м местом.

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе. В то время как победители групп в Лиге C обязательно перейдут непосредственно в Лигу B, занявшие второе место в группе будут бороться за повышение/понижение в плей-офф против команд, занявших третьи места в своей группе в Лиге B.

Также в Лиге C две команды с самыми низкими показателями из нижней части группы будут напрямую переведены в Лигу D, в то время как две наиболее эффективные команды из нижней части группы будут соревноваться с командой, занявшей второе место в группе Лиги D, за повышение/вылет.

Англия, финалист чемпионата Европы, впервые попала в лигу B

Если посмотреть на состав лиг, то за награду весом 7,5 кг и высотой 71 см будут также бороться Израиль, Сербия и Шотландия, которые впервые попали в лигу А.

Англия, финалист двух последних чемпионатов Европы, впервые была переведена в лигу B. Наряду с англичанами во второй лиге дебютируют также Грузия, Греция и Казахстан. Подчеркнем также, что Швеция, один из наших соперников, а также Латвия впервые выступят в лиге С.

Лига наций УЕФА сезона 2024/25 будет частично связана с европейской квалификацией чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, если двенадцать победителей групп отборочного этапа напрямую попадут на чемпионат мира, то в плей-офф сыграют занявшие вторые места в группах и четыре победителя групп с лучшими результатами среди остальных команд Лиги наций.

Польша должна быть благодарна Лиге Наций

Примечательно, что Польша - единственная команда, которая дважды квалифицировалась на престижные турниры благодаря Лиге наций УЕФА. Таким образом поляки смогли попасть на ЧМ-2022 и ЧМ-2024.

Кроме них, через Лигу наций УЕФА на ЧМ-2020 квалифицировались Венгрия, Словакия, Северная Македония и Шотландия, Португалия и Уэльс - на ЧМ-2022, Грузия и Украина - на ЧМ-2024.

Доннарумма - лидер

Что касается индивидуальных показателей, то больше игр в Лиге наций УЕФА сыграл итальянец Джанлуиджи Доннарумма - 20. На счету Фрэнки де Йонга из Нидерландов 19 матчей.

Если посмотреть на список самых точных игроков, то бельгиец Ромелу Лукаку забил 10 голов в лиге А, норвежец Эрлинг Холанд - 12 голов в лиге Б, грузин Хвича Кварацхелия, серб Александр Митрович, косовец Ведат Мурики и люксембуржец Даниэль Синани - по 6 голов каждый в Лиге С, а латыш Янис Икауниекс - 7 голов в лиге D.

Махир, Рамиль и Ричард

В составе сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА по два раза отличились Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев и Ричард Алмейда. Рамиль может увеличить свой голевой актив, если отличится в играх со Швецией и Словакией.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz

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