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"Нам следует быть максимально осторожными"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Сентября 2024 16:27
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"Нам следует быть максимально осторожными"

«Мы знаем качество и силу нашего противника».

Об этом İdman.biz заявил Сиясет Аскеров, главный тренер женского футбольного клуба «Нефтчи».

Он рассказал о матче, который им предстоит сыграть против австрийского клуба "Санкт-Пёльтен" в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА. Опытный специалист рассказал, что уровень игроков соперника известен:

«В прошлом году эта команда сражалась в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому она опытнее и лучше своих конкурентов. Они чемпионы Австрии. Тем не менее, нам следует быть максимально осторожными в игре и не терять ритм игры до конца. В этом случае мы можем получить от соперника желаемый результат.

Мы начали подготовку команды в Баку, а затем провели сборы в Габале вместе с нашими трансферами. Этот период был очень хорошим. На мой взгляд, команда готова к играм. Возможно, лучший уровень первого соперника повлияет на интенсивность игры. Надеюсь, что наша подготовка поможет в завтрашней игре».

По словам Аскерова, он знает о слабостях соперника:

«Мы обсуждали это с моей командой, девочки все это знают. Верим, что без ошибок используем слабости соперника. Настроены на игру по максимуму. Это впервые, а в первый раз всегда бывает тяжело. Наша главная цель - добиться успеха, даже если игра будет сложной. Мы хотим заработать рейтинговые очки для нашей страны. О счете сложно что-либо сказать. Моральный дух команды очень хороший. Эта мотивация сохранится после игры до следующего матча. При плохом результате психологическое состояние девушек падает. Но мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить этот темп до второй встречи».

Отметим, что матч, который пройдет 4 сентября в грузинском Цхалтубо, начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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