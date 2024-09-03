Сколько потратили азербайджанские клубы на трансферы?

Согласно отчету ФИФА по итогам летнего трансферного окна, наши клубы потратили на переходы игроков 4,33 миллиона долларов.

İdman.biz сообщает, что по этому показателю Азербайджан на 38-м месте в мире.

Международная федерация регистрировала 70 входящих и 41 исходящих трансферов азербайджанских клубов летом 2024 года.

Лидером летнего трансферного окна стала Англия - 1,69 миллиарда долларов.

2-е место по расходам на трансферы заняла Италия (825 млн долларов), третьей стала Франция (697 млн долларов), следом идут Испания и Германия (599 млн и 572 млн соответственно).

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