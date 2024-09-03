"Мы сыграем с самым сложным соперником"

«Наша команда начнет борьбу со 2-го этапа. На этом этапе легких соперников нет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" U-19 Адино Мустеданагич.

Эксперт оценил жеребьевку Юношеской лиги УЕФА. Он заявил, что "Базель" для них был самым нежелательным соперником:

«Должен сказать, что мы будем играть с самым сложным из возможных соперников. «Базель» - клуб, который придает особое значение работе с молодежью. Этот клуб имеет одну из лучших футбольных академий в Швейцарии. Мы уже начали подготовку к игре с этой командой. Для нас не стало сюрпризом, что попался такой сильный соперник. Наш клуб с нетерпением ждет этих игр».

Отметим, что первый матч между «Сабахом» и «Базелем» пройдет 23 октября в Швейцарии, а ответная игра состоится 6 ноября в Азербайджане.

İdman.biz