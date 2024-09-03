3 Сентября 2024
RU

"Мы сыграем с самым сложным соперником"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Сентября 2024 16:01
29
"Мы сыграем с самым сложным соперником"

«Наша команда начнет борьбу со 2-го этапа. На этом этапе легких соперников нет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" U-19 Адино Мустеданагич.

Эксперт оценил жеребьевку Юношеской лиги УЕФА. Он заявил, что "Базель" для них был самым нежелательным соперником:

«Должен сказать, что мы будем играть с самым сложным из возможных соперников. «Базель» - клуб, который придает особое значение работе с молодежью. Этот клуб имеет одну из лучших футбольных академий в Швейцарии. Мы уже начали подготовку к игре с этой командой. Для нас не стало сюрпризом, что попался такой сильный соперник. Наш клуб с нетерпением ждет этих игр».

Отметим, что первый матч между «Сабахом» и «Базелем» пройдет 23 октября в Швейцарии, а ответная игра состоится 6 ноября в Азербайджане.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Еще один легионер в "Араз-Нахчыване"
16:54
Азербайджанский футбол

Еще один легионер в "Араз-Нахчыване"

Игрок сегодня прошел медицинское обследование и с ним подписан годовой контракт
"Нам следует быть максимально осторожными"
16:27
Азербайджанский футбол

"Нам следует быть максимально осторожными"

"Настроены на игру по максимуму"
Сколько потратили азербайджанские клубы на трансферы?
16:08
Азербайджанский футбол

Сколько потратили азербайджанские клубы на трансферы?

По этому показателю Азербайджан на 38-м месте в мире
Вусала Сейфаддинова: "Наша цель - бороться до конца и отобрать очки у соперника"
15:38
Азербайджанский футбол

Вусала Сейфаддинова: "Наша цель - бороться до конца и отобрать очки у соперника"

"Наш тренер объяснил все, что нам было нужно"
"Другого выхода у нас нет"
15:04
Азербайджанский футбол

"Другого выхода у нас нет"

"Есть некоторые недостающие нюансы, которые мы устраним благодаря нашим тренерам"
Новый трансфер в "Кяпазе"
14:43
Азербайджанский футбол

Новый трансфер в "Кяпазе"

С 24-летним футболистом подписан контракт по схеме "1+1"

Самое читаемое

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО
2 Сентября 13:12
Париж-2024

Париж-2024: Еще один паралимпиец завоевал золотую медаль - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Париж-2024: наш паралимпийский чемпион завоевал серебряную медаль - ФОТО
31 Августа 19:41
Париж-2024

Париж-2024: наш паралимпийский чемпион завоевал серебряную медаль - ФОТО

Сегодня к борьбе присоединился азербайджанский параплавец Раман Салей
4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО
1 Сентября 22:36
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Зире" - "Карабах" - ВИДЕО

Сегодня завершился пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20