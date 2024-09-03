"Другого выхода у нас нет"

Капитан «Габалы» Асиф Мамедов дал интервью gabalafc.az.

Как сообщает İdman.biz, опытный полузащитник оценил подготовку к новому сезону и рассказал о цели команды.

- Как проходит процесс подготовки команды?

- Подготовка находится на том уровне, который мы хотим. Продолжаем, как думали с самого начала. Пока у нас был только один травмированный игрок. До сих пор у нас не было проблем. Надеюсь, что теперь все будет так, как мы хотим, и мы завершим процесс подготовки и начнем чемпионат с максимальными силами.

- Как игра команды в товарищеских матчах? Как вы думаете, тренерский штаб доволен вашей игрой?

- Хотя в одной из товарищеских встреч сыграли вничью, все остальные мы выиграли. Но, конечно, есть некоторые недостающие нюансы, которые мы устраним благодаря нашим тренерам. Но на первый взгляд все удовлетворительно.

- Как атмосфера внутри команды?

- Внутренняя атмосфера в нашей команде тоже очень хорошая. И снова все идет так, как мы хотим. У нас осталась одна контрольная игра. После этого начнутся игры чемпионата. В течение месяца мы усердно работали над физическими и техническими аспектами тренировок.

- Наверное, главная цель игроков, как и административного состава, - снова выйти в Премьер-лигу…

- Не только футболисты, тренерский состав, административный состав, даже от водителя автобуса до сотрудников гостиницы, в которой мы остановились, - все верят в это и ориентированы на эту цель. Потому что у нас нет другого выхода. «Габала» должна быть там, где она нужна и где она заслуживает быть.

- Как вы думаете, готова ли команда с таким потенциалом к ​​соревнованиям?

- Да. Все необходимое организовано руководством. Поскольку здесь остался такой главный тренер, как Кахабер Цхададзе, было понятно, что команда будет бороться только за чемпионство.

- Помимо таких опытных игроков, как вы, есть еще молодые, прошедшие подготовку академии футболисты и легионеры. Каково понимание и психологическое состояние отношений?

- Как вы отметили, каждый из нас, как опытные футболисты, делает все возможное, чтобы вновь прибывшие легионеры и молодые игроки могли быстрее адаптироваться в команде. На легионеров не следует давить. Наш главный тренер такой человек, что под его руководством иначе и быть не может. И он делает все, что может. Хоть мы и опытные футболисты, но каждый из нас находится на поле на одном уровне. Поэтому каждый из нас должен выполнять указания главного тренера. Я думаю, что все к этому готовы.

- Наверное, ваш опыт пригодится и молодым футболистам...

- Да, на поле или за его пределами мы оказываем всю возможную поддержку, чтобы они чувствовали себя профессиональными футболистами и вели себя соответствующим образом.

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