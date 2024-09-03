Игру нашей сборной отсудит женщина

Объявлены назначения судей на матч между Азербайджаном и Люксембургом в рамках отборочного раунда чемпионата Европы U21.

Как сообщает İdman.biz, игру, которая пройдет 6 сентября на стадионе «Эмиль Майриш», расположенном в городе Эш-сюр-Альцетт, будет обслуживать бригада судей из Швейцарии.

Главным судьей матча будет Дезир Грундбахер.

Чемпионат Европы

6 сентября

Люксембург U-21 - Азербайджан U-21

Судья: Дезир Грюнбахер

Помощники судьи: Маттиас Сбрисса, Гийом Мэр

Четвертый судья: Аноген Канагасингам

"Эмиль Майриш". 21:30

İdman.biz