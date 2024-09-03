Игру нашей сборной отсудит женщина

Объявлены назначения судей на матч между Азербайджаном и Люксембургом в рамках отборочного раунда чемпионата Европы U21.
Как сообщает İdman.biz, игру, которая пройдет 6 сентября на стадионе «Эмиль Майриш», расположенном в городе Эш-сюр-Альцетт, будет обслуживать бригада судей из Швейцарии.
Главным судьей матча будет Дезир Грундбахер.
Чемпионат Европы
6 сентября
Люксембург U-21 - Азербайджан U-21
Судья: Дезир Грюнбахер
Помощники судьи: Маттиас Сбрисса, Гийом Мэр
Четвертый судья: Аноген Канагасингам
"Эмиль Майриш". 21:30
İdman.biz