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Игру нашей сборной отсудит женщина

Азербайджанский футбол
Новости
3 Сентября 2024 14:18
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Игру нашей сборной отсудит женщина

Объявлены назначения судей на матч между Азербайджаном и Люксембургом в рамках отборочного раунда чемпионата Европы U21.

Как сообщает İdman.biz, игру, которая пройдет 6 сентября на стадионе «Эмиль Майриш», расположенном в городе Эш-сюр-Альцетт, будет обслуживать бригада судей из Швейцарии.

Главным судьей матча будет Дезир Грундбахер.

Чемпионат Европы
6 сентября
Люксембург U-21 - Азербайджан U-21
Судья: Дезир Грюнбахер
Помощники судьи: Маттиас Сбрисса, Гийом Мэр
Четвертый судья: Аноген Канагасингам
"Эмиль Майриш". 21:30

İdman.biz

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