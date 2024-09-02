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"Нефтчи" усилился перед ЛЧ

Азербайджанский футбол
Новости
2 Сентября 2024 17:29
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"Нефтчи" усилился перед ЛЧ

Женская команда «Нефтчи» продолжает подготовку к матчу с австрийским клубом «Санкт-Пёльтен» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Сиясет Аскеров усилил команду «черно-белых» 10 игроками.

Вратарь: Айтадж Шарифова (последний клуб «Трабзонспор» Турция).

Защитники: Алина Нахмедова («Сумгаит»), Фидан Джафарова («Баку Джуниорс»), Севги Севин Эрген («Трабзонспор» Турция), Гюзиде Алчу («Амедспор» Турция).

Полузащитники: Эда Нур Озбай ("Борнова Хитаб Спор" Турция), Мерием Кючукбиринджи ("Трабзонспор" Турция), Шехрибан Дюлек ("Амедспор" Турция), Вусала Сейфеддинова ("Олимпиада Имитту" Греция).

Нападающий: Ханум Асадова («Сабах»).

Отметим, что игра, которая пройдет 4 сентября в грузинском Цхалтубо, начнется в 18:00.

İdman.biz

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