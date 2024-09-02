ОЦЕНКА тура от Арифа Асадова

Матч «Туран Товуз» - «Сабаил» (1:0) получился очень интересным».

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал матчи, состоявшиеся в рамках V тура Премьер-лиги:

«Игра была достойной. После прихода Бердыева «Туран Товуз» обрел уверенность в себе. Сформирована система игры, основанная на надежной защите и контратаках. «Сабаил» испытывает финансовые трудности. Многие игроки покинули команду. Однако, несмотря на то, что в первых турах команда выступила неудачно, в остальных матчах она может хорошо себя показать. Диниев в основном отдает предпочтение молодым игрокам. Это само по себе является очень положительным фактором».

По мнению опытного эксперта, игра «Сумгаит» - «Араз-Нахчыван» (0:1) тоже прошла интересно:

«Сумгаит», проигравший перед этим туром «Сабаху», должен был побеждать дома. Однако все было наоборот, и «Араз-Нахчыван» компенсировал очки, потерянные в игре с «Нефтчи». Игроки представителя Нахчывана отличались мастерством. «Сумгаит» показал преимущество в командной игре. Один гол мог решить судьбу всего матча. «Араз-Нахчывану» это удалось».

Говоря об игре «Кяпаз» - «Сабах» (2:3), бывший тренер подчеркнул, что все считали «Сабах» фаворитом в этом матче:

«Такое мнение сложилось у многих из-за отставки главного тренера команды из Гянджи. Ход игры изменил все. «Кяпаз» был настроен охотнее и играл настойчивее. Но уровень мастерства игроков «Сабаха» проявил себя, они увеличили число атак, сделав замены. «Сабах» мог бы еще забить, если бы игра продолжалась чуть дольше. Этим результатом «Кяпаз» показал, что теперь может стать достойным соперником».

По его словам, в матче "Зире" - "Карабах" обе стороны были в одинаковой ситуации:

«Игроки устали, их психологическое состояние напряженное. В этом матче не играли основные игроки агдамской команды. Последующие замены добавили силы игре команды. "Зире" также показала достойную игру, но тут уровень мастерства "Карабаха" говорил сам за себя».

По его словам, в матче "Шамахы" - "Нефтчи" фаворитами были "черно-белые":

«Потому что "Шамахы" - новая команда. Представитель Баку плохо выступил и в предыдущих турах. Этот матч еще раз доказал, что в игровом плане «Нефтчи» остаются ошибки. Я бы даже сказал, что «Шамахы» был лучше в эпизодах и имел возможность забить. Однако обе команды потеряли по два очка. Надеюсь, что перерыв, который будет из-за игр сборной, пойдет на пользу многим нашим клубам».

Банучичек Гусейнли

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