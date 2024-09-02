Матч сборной поручили венгерским арбитрам

Объявлены назначения судей на матч, который сборная Азербайджана сыграет со сборной Швеции в Баку 5 сентября в рамках первого тура Лиги наций УЕФА .

Как сообщает İdman.biz, матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и будет обслуживаться судейской командой из Венгрии.

Главным судьей матча станет Балаж Берке.

Лига наций УЕФА

5 сентября

Азербайджан - Швеция

Судья: Балаж Берке

Помощники судьи: Венцель Тот, Балаж Сзерт

Четвертый судья: Чаба Пинтер

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00

İdman.biz