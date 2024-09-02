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1000-й гол "Кяпаза"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Сентября 2024 12:51
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1000-й гол "Кяпаза"

«Кяпаз» забил 1000-й гол в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это совпало с V туром Премьер-лиги Азербайджана. Первый гол представителя Гянджи, проигравшего со счетом 2:3 в домашнем матче против «Сабаха» на Товузском городском стадионе стал юбилейным.

Виктор Брага забил 1000-й гол «Кяпаза». Дойдя до 1001 забитого гола, команда добилась этого в своей 651-й игре. Средняя результативность команды равна 1,54.

«Кяпаз» порадовался 619 голам дома, 372 - на выезде и 10 - на нейтральных полях. Представитель Гянджи является третьей командой, забившей 1000 и более голов в истории чемпионатов Азербайджана. Больше отличились только «Нефтчи» и «Карабах».

Отметим, что первый гол «Кяпаза» забил Джавид Ахмедов на 21-й минуте домашнего матча против «Турана» 3 мая 1992 года (2:1).

İdman.biz

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