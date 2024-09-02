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Жуниньо опередил Роберта Левандовски и Винисиуса Жуниора

Азербайджанский футбол
Новости
2 Сентября 2024 12:15
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Жуниньо опередил Роберта Левандовски и Винисиуса Жуниора

Объявлен список футболистов, забивших больше всего голов в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, в список, подготовленный IFFHS, вошли 46 футболистов.

Олавио Жуниньо, бразильский нападающий "Карабаха" с 22 голами занимает 27-е место в таблице. По этому показателю он превзошел Роберта Левандовски и Винисиуса Жуниора.

Список возглавляет У Лэй, игрок китайского клуба «Шанхай Порт» с 35 голами.

Виктор Дьекереш, форвард португальского клуба «Спортинг», идет вторым с 33 голами. Замыкает тройку лидеров Мартин Каутеруччо, нападающий перуанского клуба «Спортинг Кристал» с 31 голом.

Отметим, что Жуниньо стал самым результативным игроком этапов квалификации и плей-офф Лиги чемпионов в новом сезоне с 6 голами.

İdman.biz

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