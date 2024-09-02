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7-й в истории: Второй легионер

Азербайджанский футбол
Новости
2 Сентября 2024 11:14
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7-й в истории: Второй легионер

«Туран Товуз» не пропустил ни одного гола в первых 5 турах Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, команда Курбана Бердыева потеряла очки только в матче с «Нефтчи» - 0:0.

Товузцы победили "Сумгаит", "Карабах" и "Сабаил" с разницей в один, а "Кяпаз" - с разницей в три безответных мяча. В 7-й раз за 32-летнюю историю чемпионатов страны команда не пропустила ни одного гола в первых 5 матчах. Бакинский «Иншаатчы» впервые добился этого в сезоне 1993/94. "Хазри" сделал это в сезоне 1995/96, "Динамо" (позже "Баку") - в сезоне 1998/99.

Только одна команда - "Хазар Лянкаран" на старте установила две такие серии: в сезонах 2007/08 и 2010/11. До "Туран Товуза" последней командой, не пропустившей ни одного гола в 5 стартовых матчах, была "Габала".

В сезоне 2016/17 Дмитрий Безотосный вошел в историю как первый вратарь-легионер, не пропустивший ни одного гола в первых 5 турах чемпионата.

«Туран Товуз» вошел в историю как автор 7-й серии, а Иван Коновалов стал вторым иностранным голкипером, сделавшим это после Безотосного.

İdman.biz

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