Второй раз за 32 года: 4 ничьи, 1 поражение

«Нефтчи» не побеждал в первых 5 турах Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб в 4 матчах сыграл вничью и в одной игре проиграл.

Воспитанники Романа Григорчука сыграли вничью с «Туран Товузом» и «Шамахы», не забив, а с «Сабаилом» и «Араз-Нахчываном» - со счетом 1:1. «Нефтчи» также пропустил два безответных гола от «Сабаха».

«Черно-белые», постоянные участники чемпионатов страны, проводимых с 1992 года, второй раз за 32 года завершили без победы 5 стартовых игр. Первый подобный случай был зафиксирован в сезоне 2017/18. Семь лет назад «Нефтчи» в первых 5 турах набрал всего 1 очко: 1 ничья и 4 поражения.

Отметим, что беспроигрышная серия в сезоне 2017/18 длилась 6 игр и была прервана лишь в 7-м матче.

İdman.biz