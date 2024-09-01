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Рашад Садыхов об игре с "Карабахом": "Если бы нам повезло так же, как "Динамо"..."

Азербайджанский футбол
Новости
1 Сентября 2024 23:47
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Рашад Садыхов об игре с "Карабахом": "Если бы нам повезло так же, как "Динамо"..."

«Игра началась для нас удачно. На поле была равная борьба».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов после игры с "Карабахом" в пятом туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист прокомментировал поражение дома со счетом 1:3:

«После того, как «Карабах» забил, баланс нашей игры нарушился. Это был опасный момент. Третий гол мог привести к тяжелому поражению. Но наши игроки проявили характер и забили гол. Они много работали и сделали все возможное. «Карабах» сегодня был лучше нас. Мы устали, у нас было много потерь. В этом матче у нас тоже были травмы. Несмотря на такое количество проблем, игроки боролись до конца. Если оценивать 12 сыгранных нами игр, то я очень доволен игрой игроков. Мы набрали шесть очков в 4 играх. Хорошо отдохнем 2-3 дня, а потом сосредоточимся на чемпионате».

Рашад Садыхов подчеркнул силу «Карабаха» и важность использования голевых возможностей, которые они создали во встрече:

«Необходимо правильно оценивать силы. «Карабах» лучше всех нас. Они уже много лет видят плоды своего тяжелого труда. Вы можете попробовать побороться. Если все пойдет хорошо, можно сражаться. Чего не хватает сегодня? Шанс загребского «Динамо». Если бы нам повезло так же, как им... Эпизод, который был не опасен, завершился голом «Карабаха». Чтобы победить «Карабах», нужно реализовывать создаваемые эпизоды. Нас сразу наказали в первых двух голах. В таком случае бороться сложно. Мне понравилась настойчивость игроков. Исмаил Ибрагимли сегодня впервые присоединился к команде после травмы. Он вышел на поле из-за необходимости».

Отметим, что «Зире» выиграла 2 из 4 сыгранных игр в чемпионате и 2 проиграла.

İdman.biz

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