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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит встретиться с командами уровня Лиги чемпионов"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Сентября 2024 23:30
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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит встретиться с командами уровня Лиги чемпионов"

"Это важная победа. Мы наблюдали за активной игрой. Европейский опыт пошел на пользу игре чемпионата".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист так прокомментировал победу над "Зире" со счетом 3:1 в пятом туре Азербайджанской премьер-лиги:

"У нас был день на отдых после еврокубков. "Зире" отдыхала на день меньше нас. Игра была более динамичной, быстрой. Спасибо обеим командам. Я также благодарю наших болельщиков. Хотя мы были за пределами Баку, они нас поддержали. Кто-то из наших игроков отдохнет, кто-то отправится в сборную. желаю всем удачи».

Гурбан Гурбанов прокомментировал календарь Лиги Европы:

«Календарь я оценил не до конца. Это интересный формат. Мы сыграем минимум 8 игр без плей-офф. Что будет дальше, покажет время. Это интересно. Мы будем играть против 8 разных команд. Это будет интересно болельщикам. Нам будет сложно. Это также может помешать нашей работе. Календарь у всех один. Есть хорошие команды. Нам предстоит встретиться с командами уровня Лиги чемпионов. Они заслуживают того, чтобы там играть. В таком формате турнир проводится впервые. Посмотрим, что будет. Мы постараемся достойно представить нашу страну».

Отметим, что после этой победы "Карабах" поднялся на 3-е место.

İdman.biz

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