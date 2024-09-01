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Лига Европы: Шансы "Карабаха" на плей-офф - 65 процентов - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
1 Сентября 2024 14:47
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Лига Европы: Шансы "Карабаха" на плей-офф - 65 процентов - ФОТО

«Карабах» имеет 16-процентный шанс попасть в топ-8 Лиги Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила аналитическая компания Football Meets Data.

Компания провела более 10 000 симуляций на основе игр и шансов 36 команд, которые примут участие в турнире. В конечном результате шанс представителя Агдама занять место в первой восьмерке составил 16 процентов, а шанс занять 9-24 места - 65 процентов. «Карабах» находится на 22-м месте в рейтинге. Агдамцы оставили позади такие команды, как «Твенте», «Рейнджерс», «Бешикташ», «Лудогорец».

Отметим, что по результатам моделирования «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Рома» находятся на первых 3-х местах.

İdman.biz

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