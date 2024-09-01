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Еврокубковый опыт соперников "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Сентября 2024 12:36
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Еврокубковый опыт соперников "Карабаха"

У "Карабаха" больше еврокубкового опыта, чем у "Эльфсборга" (Швеция) и "Бодо Глимта" (Норвегия).

İdman.biz представляет игровой опыт соперников агдамского клуба в континентальных соревнованиях.

Самый опытный из них - нидерландский «Аякс», который одержал 229 побед в 468 матчах, сыгранных на континентальной арене. Количество голов амстердамцев перевалило 9 сотен.

Следующие показатели по количеству матчей имеют ФКСБ (Румыния; 356 игр) и «Олимпиакос» (Греция; 355 игр), но лучших результатов добился «Тоттенхэм», сыгравший 263 игры. Со 140 победами английский клуб уступает по этому показателю лишь "Аяксу".

По этим показателям "Карабах" с 69 победами в 182 матчах опережает 6 соперников.

Меньше всего опыта у "Бодо Глимта" - 39 побед в 81 матче.

Два клуба имеют отрицательный баланс по соотношению побед и поражений. У «Олимпиакоса» и «Мальме» поражений на 10 больше, чем побед.

В таблице представлены соперники в порядке количества побед:

И В Н П ЗП

Аякс 468 229 100 139 808 – 510

Тоттенхэм 263 140 58 65 513 – 283

Олимпиакос 355 139 67 149 468 - 512

Лион 278 137 59 82 464 - 350

ФКСБ 356 137 98 121 491 - 463

Мальмё 235 87 51 97 312 - 335

Эльфсборг 106 48 22 36 174 - 135

Бодо Глимт 81 39 14 28 152 - 106

И - игры

В - выигрыши

Н - ничьи

П - поражения

ЗП - забитые и пропущенные мячи

Вугар Мамедов

İdman.biz

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