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"Это был хороший урок для нас"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Августа 2024 22:39
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"Это был хороший урок для нас"

«Мы очень плохо начали игру. Пропустили 2 гола за первые 15 минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский эксперт прокомментировал выигранную его командой игру против «Кяпаза» в пятом туре Азербайджанской премьер-лиги:

«Если ты не хочешь чего-то на 100 процентов, то получается такой результат. В жизни то же самое. После того, как соперник забил 2-й гол, мы начали играть так, как хотели. Во втором тайме сыграли идеально, забили 3 гола. Могли забить еще три. Это были два разных тайма. В первом тайме мы сыграли очень плохо, но во втором показали идеальную игру. Сегодня мы заслужили 3 очка. Мы знали, как будет играть соперник. Были к этому готовы. К каждой ситуации на поле нужно подходить правильно. Игрок ожидает, что мой товарищ по команде сыграет за меня. Поэтому мы пропустили 2 гола. Но вовремя поняли, что нам нужно изменить тактику. Если мы так подойдем к следующему матчу, нам не удастся победить. Это был хороший урок для нас».

Отметим, что "Сабах", проигрывая 0:2, после перерыва забил 3 гола и одержал волевую победу.

İdman.biz

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