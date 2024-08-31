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Две игры, две цели: Мечты капитана - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
31 Августа 2024 12:54
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Две игры, две цели: Мечты капитана - АНАЛИТИКА

Стали известные статистические показатели игроков сборной Азербайджана, вызванных на сентябрьские матчи.

İdman.biz представляет игровые и голевые показатели игроков первого списка главного тренера Фернанду Сантуша.

Дебюта не будет!

В матчах Лиги наций против Швеции и Словакии дебюта не будет. Потому что все футболисты раньше выступали в сборной. Речь идет о списке Сантуша из 24 человек. В нашей сборной дебютирует сам португалец.

«Старейшина» сборной

Бадави Гусейнов - самый опытный футболист сборной Сантуша. В составе сборной защитник провел 71 матч. Следом по этому показателю следует Рамиль Шейдаев, который является рекордсменом среди продолжающих карьеру. На его счету 63 игры. Остальные не достигли и половины от 100.

Капитан достигает отметки «50»

Хотя отметки в 50 игр в нынешней команде достигли лишь два игрока, в матче со Швецией этого числа может достичь еще один футболист. На счету капитана сборной Эмина Махмудова 49 матчей. Следующая игра станет для него юбилейной.

Конец партнерству с Гурбаном Гурбановым?

Помимо цели достичь «50», у капитана есть еще и цель, связанная с голами. Эмин также является одним лучших бомбардиров в истории сборной. У полузащитника 14 голов, как и у Гурбана Гурбанова. Еще один гол сделает Махмудова рекордсменом. В сентябре на это у него будет 180 минут. 15-й гол будет юбилейным и войдет в историю как рекорд.

Те, кто ждет юбилея

Еще 6 игроков ждут юбилейного матча. Торалу Байрамову и Джошгуну Диниеву предстоит сыграть в 25-й раз, Эльвину Джамалову и Рахилю Мамедову - в 20-й, Рустаму Ахмедзаде - в 10-й со Швецией и Словакией. Амин Сейдиев в своем первом матче достигнет десятки.

Неопытные ворота

Самая неопытная линия сборной - это ворота. У каждого из трёх вратарей в списке Сантуша был только один шанс. Это связано с отсутствием опыта. Если Шахруддин Магомедалиев получил травму, то Салахат Агаев в клубе первой лиги.

Бадави Гусейнов

71

1

Рамиль Шейдаев

63

10

Эмин Махмудов

49

14

Бахлул Мустафазаде

30

1

Ренат Дадашов

30

3

Джошгун Диниев

23

0

Торал Байрамов

23

2

Алексей Исаев

22

1

Аббас Гусейнов

21

0

Эльвин Джафаргулиев

21

1

Эльвин Джамалов

18

0

Рахиль Мамедов

18

0

Кисмет Алыев

11

0

Амин Сейдиев

9

0

Рустам Ахмедзаде

8

0

Озан Джан Кокчу

7

0

Джейхун Нуриев

4

0

Эмиль Мустафаев

4

0

Шахрияр Алиев

3

0

Хаял Наджафов

2

0

Мехди Джаннатов

1

-1

Нариман Ахундзаде

1

0

Рза Джафаров

1

0

Юсиф Иманов

1

-4

Отметим, что сборная Азербайджана встретится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со сборной Швеции, а 5 сентября - на футбольной арене Кошице со сборной Словакии в рамках группы I лиги С. Обе игры начнутся в 20:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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