Две игры, две цели: Мечты капитана - АНАЛИТИКА

Стали известные статистические показатели игроков сборной Азербайджана, вызванных на сентябрьские матчи.
İdman.biz представляет игровые и голевые показатели игроков первого списка главного тренера Фернанду Сантуша.
Дебюта не будет!
В матчах Лиги наций против Швеции и Словакии дебюта не будет. Потому что все футболисты раньше выступали в сборной. Речь идет о списке Сантуша из 24 человек. В нашей сборной дебютирует сам португалец.
«Старейшина» сборной
Бадави Гусейнов - самый опытный футболист сборной Сантуша. В составе сборной защитник провел 71 матч. Следом по этому показателю следует Рамиль Шейдаев, который является рекордсменом среди продолжающих карьеру. На его счету 63 игры. Остальные не достигли и половины от 100.
Капитан достигает отметки «50»
Хотя отметки в 50 игр в нынешней команде достигли лишь два игрока, в матче со Швецией этого числа может достичь еще один футболист. На счету капитана сборной Эмина Махмудова 49 матчей. Следующая игра станет для него юбилейной.
Конец партнерству с Гурбаном Гурбановым?
Помимо цели достичь «50», у капитана есть еще и цель, связанная с голами. Эмин также является одним лучших бомбардиров в истории сборной. У полузащитника 14 голов, как и у Гурбана Гурбанова. Еще один гол сделает Махмудова рекордсменом. В сентябре на это у него будет 180 минут. 15-й гол будет юбилейным и войдет в историю как рекорд.
Те, кто ждет юбилея
Еще 6 игроков ждут юбилейного матча. Торалу Байрамову и Джошгуну Диниеву предстоит сыграть в 25-й раз, Эльвину Джамалову и Рахилю Мамедову - в 20-й, Рустаму Ахмедзаде - в 10-й со Швецией и Словакией. Амин Сейдиев в своем первом матче достигнет десятки.
Неопытные ворота
Самая неопытная линия сборной - это ворота. У каждого из трёх вратарей в списке Сантуша был только один шанс. Это связано с отсутствием опыта. Если Шахруддин Магомедалиев получил травму, то Салахат Агаев в клубе первой лиги.
|
Бадави Гусейнов
|
71
|
1
|
Рамиль Шейдаев
|
63
|
10
|
Эмин Махмудов
|
49
|
14
|
Бахлул Мустафазаде
|
30
|
1
|
Ренат Дадашов
|
30
|
3
|
Джошгун Диниев
|
23
|
0
|
Торал Байрамов
|
23
|
2
|
Алексей Исаев
|
22
|
1
|
Аббас Гусейнов
|
21
|
0
|
Эльвин Джафаргулиев
|
21
|
1
|
Эльвин Джамалов
|
18
|
0
|
Рахиль Мамедов
|
18
|
0
|
Кисмет Алыев
|
11
|
0
|
Амин Сейдиев
|
9
|
0
|
Рустам Ахмедзаде
|
8
|
0
|
Озан Джан Кокчу
|
7
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
4
|
0
|
Эмиль Мустафаев
|
4
|
0
|
Шахрияр Алиев
|
3
|
0
|
Хаял Наджафов
|
2
|
0
|
Мехди Джаннатов
|
1
|
-1
|
Нариман Ахундзаде
|
1
|
0
|
Рза Джафаров
|
1
|
0
|
Юсиф Иманов
|
1
|
-4
Отметим, что сборная Азербайджана встретится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со сборной Швеции, а 5 сентября - на футбольной арене Кошице со сборной Словакии в рамках группы I лиги С. Обе игры начнутся в 20:00.
Вугар Хейруллаев
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