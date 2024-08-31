Две игры, две цели: Мечты капитана - АНАЛИТИКА

Стали известные статистические показатели игроков сборной Азербайджана, вызванных на сентябрьские матчи.

İdman.biz представляет игровые и голевые показатели игроков первого списка главного тренера Фернанду Сантуша.

Дебюта не будет!

В матчах Лиги наций против Швеции и Словакии дебюта не будет. Потому что все футболисты раньше выступали в сборной. Речь идет о списке Сантуша из 24 человек. В нашей сборной дебютирует сам португалец.

«Старейшина» сборной

Бадави Гусейнов - самый опытный футболист сборной Сантуша. В составе сборной защитник провел 71 матч. Следом по этому показателю следует Рамиль Шейдаев, который является рекордсменом среди продолжающих карьеру. На его счету 63 игры. Остальные не достигли и половины от 100.

Капитан достигает отметки «50»

Хотя отметки в 50 игр в нынешней команде достигли лишь два игрока, в матче со Швецией этого числа может достичь еще один футболист. На счету капитана сборной Эмина Махмудова 49 матчей. Следующая игра станет для него юбилейной.

Конец партнерству с Гурбаном Гурбановым?

Помимо цели достичь «50», у капитана есть еще и цель, связанная с голами. Эмин также является одним лучших бомбардиров в истории сборной. У полузащитника 14 голов, как и у Гурбана Гурбанова. Еще один гол сделает Махмудова рекордсменом. В сентябре на это у него будет 180 минут. 15-й гол будет юбилейным и войдет в историю как рекорд.

Те, кто ждет юбилея

Еще 6 игроков ждут юбилейного матча. Торалу Байрамову и Джошгуну Диниеву предстоит сыграть в 25-й раз, Эльвину Джамалову и Рахилю Мамедову - в 20-й, Рустаму Ахмедзаде - в 10-й со Швецией и Словакией. Амин Сейдиев в своем первом матче достигнет десятки.

Неопытные ворота

Самая неопытная линия сборной - это ворота. У каждого из трёх вратарей в списке Сантуша был только один шанс. Это связано с отсутствием опыта. Если Шахруддин Магомедалиев получил травму, то Салахат Агаев в клубе первой лиги.

Бадави Гусейнов 71 1 Рамиль Шейдаев 63 10 Эмин Махмудов 49 14 Бахлул Мустафазаде 30 1 Ренат Дадашов 30 3 Джошгун Диниев 23 0 Торал Байрамов 23 2 Алексей Исаев 22 1 Аббас Гусейнов 21 0 Эльвин Джафаргулиев 21 1 Эльвин Джамалов 18 0 Рахиль Мамедов 18 0 Кисмет Алыев 11 0 Амин Сейдиев 9 0 Рустам Ахмедзаде 8 0 Озан Джан Кокчу 7 0 Джейхун Нуриев 4 0 Эмиль Мустафаев 4 0 Шахрияр Алиев 3 0 Хаял Наджафов 2 0 Мехди Джаннатов 1 -1 Нариман Ахундзаде 1 0 Рза Джафаров 1 0 Юсиф Иманов 1 -4

Отметим, что сборная Азербайджана встретится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со сборной Швеции, а 5 сентября - на футбольной арене Кошице со сборной Словакии в рамках группы I лиги С. Обе игры начнутся в 20:00.

Вугар Хейруллаев

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