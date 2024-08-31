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Игры азербайджанских клубов с соперниками "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Августа 2024 12:29
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Игры азербайджанских клубов с соперниками "Карабаха"

Двое из 8 известных соперников «Карабаха» на этапе Лиги Лиги Европы, которая пройдет в новом формате, являются знакомыми азербайджанским клубам.

İdman.biz представляет историю соревнований соперников «Карабаха» с нашими клубами.

Английский «Тоттенхэм» встречался с «Карабахом» на групповом этапе Лиги Европы в 2015 году. В выездной игре агдамский клуб, вырвавшийся вперед благодаря голу Ричарда Алмейды на 7-й минуте, не смог защитить свое преимущество и проиграл со счетом 1:3. В Баку «Тоттенхэм» одержал минимальную победу благодаря голу Гарри Кейна на 78-й минуте.

Воспоминания об "Олимпиакосе" более свежие. В групповом матче Лиги Европы 2022 года в Пирее историческую победу "Карабаха» со счетом 3:0 оформил Овусу Квабена, забивший на 68-й минуте, а затем также отличившиеся Марко Вешович и Рамиль Шейдаев на 82-й и 86-й минутах. В игре в Баку ворота остались нетронутыми.

Год назад «Нефтчи» встречался с представителем Пирея во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обе игры завершились победой «Олимпиакоса» со счетом 1:0.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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