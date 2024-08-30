Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

«Впервые мы будем участвовать в турнире, который пройдет в новом формате. Также увеличено количество команд на основной стадии».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

52-летний специалист оценил сегодняшнюю жеребьевку этапа Лиги Лиги Европы.

Опытный специалист высказал пресс-службе агдамского клуба свое мнение по поводу этапа, который пройдет в новом формате:

«Каждый участник сыграет не менее 8 игр в Лиге Европы. Это немало. В число наших соперников входят представители «Большой пятерки» и знакомые команды. Соперники, с которыми мы встретимся впервые, также будут интересны болельщикам. У нас есть время до старта этапа Лиги. Высказать подробное мнение можно после близкого знакомства со всеми конкурентами и полного анализа. Мы должны быть более осторожными, более серьезными. С каждым соперником мы сыграем только один матч. Вот почему нам нужно быть более осторожными, особенно в домашних матчах».

Главный тренер отметил, что доволен результатами жеребьевки:

«Жеребьевкой доволен. Между большинством конкурентов нет такой уж большой разницы. Любая команда может добиться желаемого результата в матче с любым соперником. Все наши соперники - серьезные команды. Будем готовиться к предстоящим матчам, постараемся сделать команду более здоровой и готовой. Желаю нашим болельщикам хорошего, интересного футбола. Мы постараемся доставить им удовольствие от наших игр. Мы встретимся с ними в большом футболе».

Отметим, что наш представитель сыграет дома против «Аякса» (Нидерланды), «Лиона» (Франция), «Мальме» (Швеция), ФКСБ (Румыния), и в гостях - против «Тоттенхэма» (Англия), «Олимпиакоса» (Греция), «Бодо Глимт» (Норвегия) и «Эльфсборга» (Швеция).

İdman.biz