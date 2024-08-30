30 Августа 2024
RU

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 17:21
146
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

«Впервые мы будем участвовать в турнире, который пройдет в новом формате. Также увеличено количество команд на основной стадии».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

52-летний специалист оценил сегодняшнюю жеребьевку этапа Лиги Лиги Европы.

Опытный специалист высказал пресс-службе агдамского клуба свое мнение по поводу этапа, который пройдет в новом формате:

«Каждый участник сыграет не менее 8 игр в Лиге Европы. Это немало. В число наших соперников входят представители «Большой пятерки» и знакомые команды. Соперники, с которыми мы встретимся впервые, также будут интересны болельщикам. У нас есть время до старта этапа Лиги. Высказать подробное мнение можно после близкого знакомства со всеми конкурентами и полного анализа. Мы должны быть более осторожными, более серьезными. С каждым соперником мы сыграем только один матч. Вот почему нам нужно быть более осторожными, особенно в домашних матчах».

Главный тренер отметил, что доволен результатами жеребьевки:

«Жеребьевкой доволен. Между большинством конкурентов нет такой уж большой разницы. Любая команда может добиться желаемого результата в матче с любым соперником. Все наши соперники - серьезные команды. Будем готовиться к предстоящим матчам, постараемся сделать команду более здоровой и готовой. Желаю нашим болельщикам хорошего, интересного футбола. Мы постараемся доставить им удовольствие от наших игр. Мы встретимся с ними в большом футболе».

Отметим, что наш представитель сыграет дома против «Аякса» (Нидерланды), «Лиона» (Франция), «Мальме» (Швеция), ФКСБ (Румыния), и в гостях - против «Тоттенхэма» (Англия), «Олимпиакоса» (Греция), «Бодо Глимт» (Норвегия) и «Эльфсборга» (Швеция).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сабаил" играет в Товузе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
18:32
Азербайджанский футбол

"Сабаил" играет в Товузе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартует пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
Юнис Гусейнов оценил судьбу "Карабаха": "Играть можно"
16:58
Азербайджанский футбол

Юнис Гусейнов оценил судьбу "Карабаха": "Играть можно"

"Это можно увидеть, когда мы посмотрим на результаты"
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Новый рекорд в азербайджанском футболе
13:29
Азербайджанский футбол

Новый рекорд в азербайджанском футболе

Наши представители показали завидную результативность
ЗАЯВЛЕНИЕ о Роналду от главного тренера нашей сборной
13:00
Азербайджанский футбол

ЗАЯВЛЕНИЕ о Роналду от главного тренера нашей сборной

"По-моему, не только он, но и вся команда из-за этого успеха считается звездой"
В нашей сборной будет новое назначение
12:10
Азербайджанский футбол

В нашей сборной будет новое назначение

"Возможно, мы объявим об этом перед следующей игрой"

Самое читаемое

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
29 Августа 21:16
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Команды проведут на основном этапе по восемь игр
"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО
29 Августа 18:09
Другие

Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО

Их также заинтересовал вид спорта керлинг, который был создан впервые в нашей стране
Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО
29 Августа 21:58
Париж-2024

Париж-2024: Зейналов завоевал бронзовую медаль - ФОТО

Соревнования по паратхэквондо стартовали сегодня на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже