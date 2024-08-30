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Юнис Гусейнов оценил судьбу "Карабаха": "Играть можно"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 16:58
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Юнис Гусейнов оценил судьбу "Карабаха": "Играть можно"

«Ни одна из команд, которые будут соревноваться в этапе Лиги Лиги Европы, не является слабой».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он оценил жеребьевку основного этапа Лиги Европы. Гусейнов отметил, что, кроме "Карабаха", все клубы находятся на одном уровне:

«Правда, некоторые сильнее. «Аякс» был одним из лучших в Нидерландах. Однако мы не можем сказать, на каком он уровне сейчас. На мой взгляд, не на прежнем уровне. Есть возможность играть против всех команд, которые нам попадутся. Мы знаем силу «Мальме» (Швеция) и ФКСБ (Румыния), их победить возможно. Основная цель здесь - набрать максимальное количество очков. «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция) для нас знакомые соперники. Я думаю, что греки стали сильнее, чем в предыдущие годы. Это можно увидеть, когда мы посмотрим на результаты. «Тоттенхэм» - одна из лучших команд Англии. Лондонцы являются фаворитами среди этих команд. Наша игра с «Бодо Глимт» (Норвегия) приходится на холодные месяцы. Это не очень сильный противник. «Эльфсборг» (Швеция) - тоже подходящий соперник для «Карабаха».

По словам Гусейнова, новый формат не произвел на него хорошего впечатления.

Отметим, что первые 8 мест в этапе Лиги пройдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, сыграют в плей-офф.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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