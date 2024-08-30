"Нет необходимости в кардинальных изменениях" - ИНТЕРВЬЮ

Состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша.

Как сообщает İdman.biz, португальский специалист озвучил состояние национальной сборной перед матчем со Швецией в Лиге наций.

- Большую часть команды составляют игроки, выступавшие в местных чемпионатах. По какой причине в сборную не вызвали Махира Эмрели и Шахруддина Магомедалиева?

- ⁠Махир травмирован. В целом в списке было около 50 игроков. Мы выбирали между ними. Упомянутые вами игроки травмированы и не смогут играть.

- Вы долгое время находитесь в Баку. Смотрели наши еврокубковые матчи, уже знакомы с нашими спортивными комплексами. Можем ли мы смотреть в будущее с надеждой?

- Нужно смириться с реальностью. Мы приехали сюда, чтобы построить команду будущего. Игроки, которых я набрал сейчас, будут работать со мной впервые. У нас будет только один тренировочный день. Никаких кардинальных изменений делать не нужно. Они узнают нас, и мы узнаем их. Они будут готовится также, как в своих командах. Пока рано говорить о том, будем ли мы что-то менять в будущем. Мы хотим создать конкурентоспособную команду. Нужно забить как можно больше голов. Мы хотим создать компактную, целеустремленную, настойчивую и лояльную команду. Для нас важен каждый игрок, которого вызовут в сборную. Никто из них для нас не звезда.

- ⁠Легионеры в последней Лиге наций были в лучшей форме. Теперь они на более низком уровне. Что вы об этом думаете?

- Главное - это команда. Для нас важны групповые игры. Для меня один игрок не важнее другого, в моих глазах все равны. Главная цель всех нас здесь - хорошо поработать ради Азербайджана, и я не просто так пришел в сборную. В команде также необходимо создать такую решимость.

- Обнародование состава таким образом для нас в новинку. Если кто-то получит травму после игр Премьер-лиги, есть ли другой игрок, который заменит его?

- Конечно, есть альтернативы. Я смотрел еврокубковые матчи. Есть игроки, которые играют за пределами страны, их приезды и отъезды тоже учтены. Не исключено, что если кто-то, играющий за границей, получит травму, его заменят те, кто играет во внутреннем чемпионате.

- Спустя 11 лет в команду были приглашены два игрока «Туран Товуза». Это связано c их лидерством в местном чемпионате?

- ⁠Мы смотрим почти все игры. Это не имеет ничего общего с их лидерством. Мы приглашаем всех, кого считаем достойным этой команды. Это непрерывный процесс. Кто-то может прийти сегодня, а кто-то уйти позже. Сейчас в сборную приглашены игроки из 4 клубов Премьер-лиги. Никто не может сказать, что в будущих матчах не будет игроков из других клубов. Мы пригласили их посмотрев выступления в их клубах. Я очень уважаю всех игроков.

- Насколько важен результат в этих играх?

- ⁠В мире нет тренера, который думает о чем-либо другом, кроме победы. Прежде всего, мы хотим создать такую команду, в которой игроки будут уверенными и амбициозными, тактически и технически хорошими. Мы хорошо проанализировали наших конкурентов. У нас есть информация обо всех игроках команды соперника. В данном случае основная база - это те игроки, которые у меня есть.

- После Арифа Асадова в сборную не назначен местный тренер. В чем причина этого?

- Конечно, у сборной будет местный тренер. Это важно для нас. В каждой сборной важно иметь местного тренера. Возможно, мы объявим об этом перед следующей игрой.

- Вы сказали звезды бывают на небе. Криштиану Роналду на ЕВРО-2016 тоже был на небе?

- По-моему, не только он, но и вся команда из-за этого успеха считается звездой.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz