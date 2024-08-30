30 Августа 2024
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Первый СПИСОК Фернанду Сантуша

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 11:31
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Первый СПИСОК Фернанду Сантуша

Объявлен состав сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер нашей сборной Фернанду Сантуш на специально организованной пресс-конференции огласил список игроков, которых он вызвал на игры Лиги наций.

Португальский специалист, впервые огласивший состав, включил в состав нашей сборной 24 игрока. Эти игроки будут в распоряжении Сантуша в матчах против Швеции 5 сентября в Баку и Словакии 8 сентября в Кошице.

Вратари:

Рза Джафаров («Нефтчи»)

Мехди Джаннатов («Сумгаит»)

Юсиф Иманов («Сабах»)

Защитники:

Бадави Гусейнов («Карабах»)

Эльвин Джафаргулиев («Карабах»)

Бахлул Мустафазаде («Карабах»)

Торал Байрамов («Карабах»)

Аббас Гусейнов («Карабах»)

Кисмет Алиев («Зира»)

Джейхун Нуриев («Зире»)

Рахиль Мамедов («Радомяк» Радом, Польша)

Амин Сейдиев («Сабах»)

Шахрияр Алиев («Туран Товуз»)

Полузащитники:

Алексей Исаев («Карабах»)

Эльвин Джамалов («Сабах»)

Джошгун Диниев («Бандырмаспор», Турция)

Эмин Махмудов («Нефтчи»)

Озан Джан Кокчу (ХИК, Финляндия)

Эмиль Мустафаев («Полесье», Украина)

Хаял Наджафов («Туран Товуз»)

Нападающие:

Рустам Ахмедзаде («Зире»)

Нариман Ахундзаде («Карабах»)

Ренат Дадашов («Анкарагюджю», Турция)

Рамиль Шейдаев («Нефтчи»)

Отметим, что наша сборная начнет сборы со 2 сентября.

İdman.biz

Рамиль Шейдаев («Нефтчи»)
Нариман Ахундзаде («Карабах»)

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