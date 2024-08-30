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Желательные и нежелательные соперники для "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 10:49
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Желательные и нежелательные соперники для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка этапа Лиги Европы, в котором также примет участие "Карабах".

İdman.biz сделал свой выбор накануне жеребьевки.

Представляем самый подходящий и неподходящий вариант для чемпиона Азербайджана. Из каждой корзины мы выделили две желательные и две нежелательные команды.

В поединках с желательными соперниками можно надеяться не только напрямую выйти в 1/8 финала, но и даже попасть в число лидеров. Здесь возможны даже 6-7 побед.

Встречи с нежелательной восьмеркой минимизируют шансы на выход в плей-офф.

Жеребьевка мечты

Рейнджерс
"Славия"
ПАОК
"Ференцварош"
«Лудогорец»
«Мальме»
РФС
"Эльфсборг"

Нежелательная жеребьевка

«Манчестер Юнайтед»
«Порту»
«Реал Сосьедад»
«Лион»
"Виктория" Пл
«Унион Сен-Жилуа»
«Атлетик»
«Хоффенхайм»

Отметим, что в турнире такого уровня и на таких этапах, поскольку фактор поля не столь важен, мы не стали отдельно подчеркивать, где пройдут встречи нежелательными соперниками

İdman.biz

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