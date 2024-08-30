Желательные и нежелательные соперники для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка этапа Лиги Европы, в котором также примет участие "Карабах".

İdman.biz сделал свой выбор накануне жеребьевки.

Представляем самый подходящий и неподходящий вариант для чемпиона Азербайджана. Из каждой корзины мы выделили две желательные и две нежелательные команды.

В поединках с желательными соперниками можно надеяться не только напрямую выйти в 1/8 финала, но и даже попасть в число лидеров. Здесь возможны даже 6-7 побед.

Встречи с нежелательной восьмеркой минимизируют шансы на выход в плей-офф.

Жеребьевка мечты

Рейнджерс

"Славия"

ПАОК

"Ференцварош"

«Лудогорец»

«Мальме»

РФС

"Эльфсборг"

Нежелательная жеребьевка

«Манчестер Юнайтед»

«Порту»

«Реал Сосьедад»

«Лион»

"Виктория" Пл

«Унион Сен-Жилуа»

«Атлетик»

«Хоффенхайм»

Отметим, что в турнире такого уровня и на таких этапах, поскольку фактор поля не столь важен, мы не стали отдельно подчеркивать, где пройдут встречи нежелательными соперниками

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