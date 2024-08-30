"Карабах" ждет жеребьевку

Сегодня состоится жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, определятся и соперники "Карабаха", единственного представителя Азербайджана, продолжающего борьбу в еврокубках.
Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.
«Карабах» находится в третьей корзине. Чемпион Азербайджана встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде.
Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.
1-я корзина
"Рома"
«Манчестер Юнайтед»
«Порту»
«Аякс»
«Рейнджерс»
«Айнтрахт»
«Лацио»
«Тоттенхэм»
"Славия"
2-я корзина
«Реал Сосьедад»
"Алкмаар"
"Брага"
«Олимпиакос»
«Лион»
ПАОК
«Фенербахче»
«Маккаби» Т-А
"Ференцварош"
3-я корзина
«Карабах»
«Галатасарай»
"Виктория" Пл
"Бодо Глимт"
«Унион Сен-Жилуа»
«Динамо» К
«Лудогорец»
«Мидтьюлланд»
«Мальме»
4-я корзина
«Атлетик»
«Хоффенхайм»
"Ницца"
«Андерлехт»
«Твенте»
«Бешикташ»
ФКСБ
РФШ
"Эльфсборг"
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