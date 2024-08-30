"Карабах" ждет жеребьевку

Сегодня состоится жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, определятся и соперники "Карабаха", единственного представителя Азербайджана, продолжающего борьбу в еврокубках.

Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.

«Карабах» находится в третьей корзине. Чемпион Азербайджана встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде.

Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.

1-я корзина

"Рома"

«Манчестер Юнайтед»

«Порту»

«Аякс»

«Рейнджерс»

«Айнтрахт»

«Лацио»

«Тоттенхэм»

"Славия"

2-я корзина

«Реал Сосьедад»

"Алкмаар"

"Брага"

«Олимпиакос»

«Лион»

ПАОК

«Фенербахче»

«Маккаби» Т-А

"Ференцварош"

3-я корзина

«Карабах»

«Галатасарай»

"Виктория" Пл

"Бодо Глимт"

«Унион Сен-Жилуа»

«Динамо» К

«Лудогорец»

«Мидтьюлланд»

«Мальме»

4-я корзина

«Атлетик»

«Хоффенхайм»

"Ницца"

«Андерлехт»

«Твенте»

«Бешикташ»

ФКСБ

РФШ

"Эльфсборг"

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