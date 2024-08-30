30 Августа 2024
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"Карабах" ждет жеребьевку

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 09:24
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"Карабах" ждет жеребьевку

Сегодня состоится жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, определятся и соперники "Карабаха", единственного представителя Азербайджана, продолжающего борьбу в еврокубках.

Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени. В ходе жеребьевки определятся 8 команд, с которыми встретится наш представитель.

«Карабах» находится в третьей корзине. Чемпион Азербайджана встретится с двумя командами из каждой корзины - с одной дома, с другой - на выезде.

Отметим, что этап Лиги стартует 25-26 сентября.

1-я корзина

"Рома"
«Манчестер Юнайтед»
«Порту»
«Аякс»
«Рейнджерс»
«Айнтрахт»
«Лацио»
«Тоттенхэм»
"Славия"

2-я корзина

«Реал Сосьедад»
"Алкмаар"
"Брага"
«Олимпиакос»
«Лион»
ПАОК
«Фенербахче»
«Маккаби» Т-А
"Ференцварош"

3-я корзина

«Карабах»
«Галатасарай»
"Виктория" Пл
"Бодо Глимт"
«Унион Сен-Жилуа»
«Динамо» К
«Лудогорец»
«Мидтьюлланд»
«Мальме»

4-я корзина

«Атлетик»
«Хоффенхайм»
"Ницца"
«Андерлехт»
«Твенте»
«Бешикташ»
ФКСБ
РФШ
"Эльфсборг"

İdman.biz

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