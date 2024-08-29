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Иван Невистич: "Карабах" был очень сложным соперником"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 17:12
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Иван Невистич: "Карабах" был очень сложным соперником"

«Если быть реалистами, то надо признать, что «Карабах» был очень сложным соперником».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил голкипер загребского «Динамо» Иван Невистич после победы над «Карабахом» на этапе плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

После домашней победы со счетом 3:0, чемпион Хорватии добился победы и в Баку - 2:0.

«Думаю, мы заслуженно прошли в плей-офф. Это было непросто, хотя результат говорит совершенно об обратном. Мы показали качество, реализовали свои моменты и с нетерпением ждем матчей основного этапа Лиги чемпионов», - заявил Невистич сайту «Динамо».

İdman.biz

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