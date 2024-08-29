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Объявлено время матча "Зире" - "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 16:45
49
Объявлено время матча "Зире" - "Нефтчи"

Объявлен график игр шестого тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, место и время проведения матчей объявила пресс-служба ПФЛ.

Тур после перерыва на матчи сборных растянется на три дня. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Премьер-лига Азербайджана
VI тур
13 сентября (пятница)

«Араз-Нахчыван» - «Кяпаз»
Лив Бона Деа Арена, 19:30

14 сентября (суббота)

«Шамахы» - «Сумгаит»
Шамахинский городской стадион, 16:30

«Карабах» - «Сабаил»
«Азерсун Арена», 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Зире» - «Нефтчи»
Стадион СК «Зира», 18:00

"Сабах" - "Туран Товуз"
«Банк Республика Арена», 20:30

İdman.biz

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