Объявлено время матча "Зире" - "Нефтчи"

Объявлен график игр шестого тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, место и время проведения матчей объявила пресс-служба ПФЛ.
Тур после перерыва на матчи сборных растянется на три дня. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Премьер-лига Азербайджана
VI тур
13 сентября (пятница)
«Араз-Нахчыван» - «Кяпаз»
Лив Бона Деа Арена, 19:30
14 сентября (суббота)
«Шамахы» - «Сумгаит»
Шамахинский городской стадион, 16:30
«Карабах» - «Сабаил»
«Азерсун Арена», 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Зире» - «Нефтчи»
Стадион СК «Зира», 18:00
"Сабах" - "Туран Товуз"
«Банк Республика Арена», 20:30
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