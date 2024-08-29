Объявлены арбитры V тура Премьер-лиги

Объявлены назначения V тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Определились и судьи тура, который начнется завтра. Центральный матч между «Зире» и «Карабахом» доверен Ингилабу Мамедову.
Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
30 августа (пятница)
"Туран Товуз" - "Сабаил"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахман Имами, Джамиль Гулиев, Раван Хамзазаде
VAR: Эльчин Масиев
АVAR: Асиман Азизли
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Товузский городской стадион, 17:45
«Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Кямран Алиев
VAR: Кемаль Умудлу
АVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 20:00
31 августа (суббота)
«Шамахы» – «Нефтчи»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Джабаров
АVAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Шамахинский городской стадион, 17:00
«Кяпаз» — «Сабах»
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Раван Хамзазаде
VAR: Рауф Аллахвердиев
АVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Товузский городской стадион, 19:30
1 сентября (воскресенье)
«Зире» — «Карабах»
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Али Алиев
VAR: Турал Гурбанов
АVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион спорткомплекса «Зире», 20:45
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