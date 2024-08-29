Объявлены арбитры V тура Премьер-лиги

Объявлены назначения V тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Определились и судьи тура, который начнется завтра. Центральный матч между «Зире» и «Карабахом» доверен Ингилабу Мамедову.

Азербайджанская Премьер-лига

V раунд

30 августа (пятница)

"Туран Товуз" - "Сабаил"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахман Имами, Джамиль Гулиев, Раван Хамзазаде

VAR: Эльчин Масиев

АVAR: Асиман Азизли

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Товузский городской стадион, 17:45

«Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»

Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Кямран Алиев

VAR: Кемаль Умудлу

АVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Намиг Алиев

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 20:00

31 августа (суббота)

«Шамахы» – «Нефтчи»

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов

VAR: Рауф Джабаров

АVAR: Вусал Мамедов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Шамахинский городской стадион, 17:00

«Кяпаз» — «Сабах»

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Эйюб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Раван Хамзазаде

VAR: Рауф Аллахвердиев

АVAR: Эльшад Абдуллаев

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Товузский городской стадион, 19:30

1 сентября (воскресенье)

«Зире» — «Карабах»

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Али Алиев

VAR: Турал Гурбанов

АVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион спорткомплекса «Зире», 20:45

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