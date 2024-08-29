29 Августа 2024
RU

В "сухой полосе"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 14:29
18
В "сухой полосе"

«Карабах» столкнулся с незнакомой ситуацией за последние годы.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова переживает полосу неудач.

Чемпион Азербайджана потерпел три поражения подряд. Эта «черная полоса» началась в Загребе.

Пропустив три безответных мяча "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов, агдамская команда уступила "Туран Товузу" в Премьер-лиге - 0:1. Ответный матч чемпион Хорватии также выиграл без пропущенных мячей, забив два гола.

«Сухая и черная полоса» чемпиона, проигравшего без забитых голов в трех последних матчах и пропустившего в общей сложности шесть мячей, случилась после визита в Болгарию. Наш представитель, разгромивший «Лудогорец» со счетом 7:2, после того результативного матча «потерял» путь к воротам соперника.

Отметим, что свой следующий матч в Премьер-лиге "Карабах" проведет 1 сентября против "Зире".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Взять реванш у "Омонии" очень сложно"
15:56
Азербайджанский футбол

"Взять реванш у "Омонии" очень сложно"

"Главная цель здесь - победа "Зире"
Объявлены арбитры V тура Премьер-лиги
15:33
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры V тура Премьер-лиги

Центральный матч доверен Ингилабу Мамедову
"Кяпаз" расторг контракт со своим главным тренером
13:03
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" расторг контракт со своим главным тренером

В ближайшие дни представитель Гянджи объявит своего нового наставника
23 возможных соперника "Карабаха"
12:56
Азербайджанский футбол

23 возможных соперника "Карабаха"

Завтра определятся очередные соперники "Карабаха", попавшего из Лиги чемпионов в Лигу Европы
"Все получилось так, как мы хотели"
12:35
Азербайджанский футбол

"Все получилось так, как мы хотели"

"Я увидел на поле то, что хотел"
Нежелательные достижения "Карабаха"
12:27
Азербайджанский футбол

Нежелательные достижения "Карабаха"

В квалификационных раундах и плей-офф Лиги чемпионов "Карабах" впервые за две игры увидел 5 мячей в свои ворота и впервые проиграл обе игры

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
Новый главный тренер в сборной Азербайджана
26 Августа 16:25
Футбол

Новый главный тренер в сборной Азербайджана

Специалист возглавит команду на чемпионате мира U23
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"
26 Августа 18:02
Азербайджанский футбол

Сергей Якирович: "Нападение "Карабаха" намного сильнее обороны"

"Они пойдут на большой риск, а мы будем опасны в контратаках"