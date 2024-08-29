В "сухой полосе"

«Карабах» столкнулся с незнакомой ситуацией за последние годы.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова переживает полосу неудач.

Чемпион Азербайджана потерпел три поражения подряд. Эта «черная полоса» началась в Загребе.

Пропустив три безответных мяча "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов, агдамская команда уступила "Туран Товузу" в Премьер-лиге - 0:1. Ответный матч чемпион Хорватии также выиграл без пропущенных мячей, забив два гола.

«Сухая и черная полоса» чемпиона, проигравшего без забитых голов в трех последних матчах и пропустившего в общей сложности шесть мячей, случилась после визита в Болгарию. Наш представитель, разгромивший «Лудогорец» со счетом 7:2, после того результативного матча «потерял» путь к воротам соперника.

Отметим, что свой следующий матч в Премьер-лиге "Карабах" проведет 1 сентября против "Зире".

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